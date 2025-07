112-nieuws: Jeugd slaat gat in muur naar restaurant, eigenaar achtervolgt hen met buis • Huis beschoten, twee kogelgaten in het raam

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07:33 Jeugd slaat gat in muur naar restaurant, eigenaar achtervolgt hen met buis De eigenaar van een restaurant in Eindhoven wilde donderdag jeugd te lijf gaan. De jongeren hadden in een verlaten gebouw een groot gat gemaakt in de muur naar zijn restaurant. Lees verder Foto: Instagram handhaving Eindhoven.

07:14 Huis beschoten, twee kogelgaten in het raam Een huis aan de Kraanvogelweg in Eersel is beschoten. In een raam op de begane grond zijn vrijdagochtend twee kogelgaten te zien. Lees verder Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.