Verwarde man zet wijk urenlang op stelten, bewoners bang en geschrokken

Een huis aan de Kardinaal van Rossumstraat in Roosendaal is donderdag urenlang omsingeld door politie-eenheden. De Fatimawijk was deels afgesloten en twaalf huizen werden ontruimd. Een man dreigde zichzelf en anderen wat aan te doen. Geschrokken buurtbewoners komen vrijdagochtend bij een speciale tent van de gemeente bij elkaar om hun verhaal te doen of vragen te stellen.

"Ik ben blij dat dit georganiseerd wordt", vertelt een moeder die met haar dochter een praatje heeft gemaakt. “Het heeft best wel impact gehad op mijn dochter en mij. Vooral omdat de school dicht was. De kinderen mochten niet naar buiten en je weet niet waarom."

Ouders mochten donderdagmiddag uiteindelijk de school in om hun kinderen op te halen en moesten via een andere weg naar buiten. "Er was echt heel veel politie. Alles was afgezet en je weet niet wat er aan de hand is. Dat is het vervelendste."

Huis verlaten

Ursula Kramer was thuis toen de straat ineens volstond met politie. Zij woont in een van de twaalf huizen die rond half acht uit voorzorg werden ontruimd door de hulpdiensten. De buurtbewoners werden opgevangen in buurthuis Keijenburg, waar hulpverleners klaarstonden om ondersteuning te geven. "We werden daar goed opgevangen. Er was ook eten en drinken", vertelt ze.

Andere buurtbewoners werden gebeld door de politie. "We moesten naar binnen gaan en binnen blijven voor onze veiligheid", vertelt een man. "Eerst ging het verhaal rond dat er een bom bij de school zou zijn. Dat bleek uiteindelijk niet te kloppen, maar wat er wel aan de hand was? Wij hadden geen idee."

Het waren onzekere tijden voor Ursula. "Ik wist niet of we nog terug naar huis zouden gaan of dat mijn huis er straks niet meer zou zijn", legt ze uit. "Ik zag ook allemaal filmpjes over explosieven. Er gingen heel veel verhalen rond.”

Toestanden in de wijk

Vrijdagochtend is Ursula naar de speciale tent gegaan die is opgezet door de gemeente om zich te laten bijpraten over gisteren, maar ook om haar verhaal te doen over de wijk. "Ik ben hier drie jaar geleden komen wonen. Er is in die periode toch regelmatig politie geweest en toestanden. Dus ik wilde wat dingen aankaarten. Het mag wel wat veiliger, ook voor de kinderen die hier buitenspelen."

Er komt veel meer naar boven bij haar dan alleen wat er gisteren is gebeurd. Ze hoopt dat het veiliger wordt in de wijk. “Er woont hier vanalles: mensen met een rugzakje, alleenstaande moeders. Ze hebben allemaal een verhaal, dat woont bij elkaar en soms dan gebeuren er wel eens dingen. Maar ik wil dat het veiliger wordt."

Burgemeester aanwezig

Ook burgemeester Mark Buijs is vrijdag aanwezig om de buurtbewoners te woord te staan. "Mensen hebben gisteren iets heftigs meegemaakt, daarom waren we gisteravond al in de wijk aanwezig en zijn we er vandaag weer. Er is veel behoefte om na te praten en zorgen te delen. Vooral mensen met kinderen vinden het moeilijk om uit te leggen wat er eigenlijk is gebeurd. Ineens staat gisteren de straat vol met mensen met een geweer. Dat is toch wel heel erg heftig en daarom besteden we er veel aandacht aan. Zo hopen we dichtbij de mensen te blijven en proberen we het veiligheidsgevoel weer terug te krijgen.”

Op wat de dreiging donderdag precies was, wil de burgemeester niet in gaan. “We weten in Nederland dat heel veel mensen, ondanks dat ze soms psychische klachten hebben, toch in een wijk blijven wonen. Dat is de manier waarop we het in Nederland geregeld hebben. Dan kunnen dit soort dingen ook gebeuren, maar dit is een incident dat overal had kunnen gebeuren. Het gaat om één iemand die even ontspoort. Over het algemeen is de buurt gewoon veilig en laten we hopen dat het bij dit incident blijft."

De burgemeester geeft aan dat de gemeente de wijk blijft monitoren en zal kijken waar behoefte aan is. "En als het nodig is, gaan we natuurlijk zeker meer doen. Net zolang totdat wij merken dat mensen zich weer goed voelen in de wijk", aldus de burgemeester.