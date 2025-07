112-nieuws: File op de A2 door ongeluk, rechterrijstrook is dicht • Twee auto's botsen tegen elkaar, flinke schade

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

08:05 File op de A2 door ongeluk, rechterrijstrook is dicht Door een ongeluk bij knooppunt Leenderheide in Maarheeze stond maandagochtend file op de snelweg A2. De rechterrijstrook was tijdelijk dicht. De vertraging liep op z'n hoogtepunt op tot meer dan een half uur. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp

07:47 Twee auto's botsen tegen elkaar, flinke schade Twee auto's zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Oostpoort in Etten-Leur. Er is niemand gewond geraakt. De twee bestuursters zijn met de schrik vrijgekomen. Lees verder Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink

07:02 Auto klemgereden op afslag A2 Een Duitse auto met twee inzittenden is zondagavond gestopt door de politie op de snelweg A2 bij afslag De Herven bij Den Bosch. Vijf snelle Audi's van de landelijke eenheid reden de auto daar klem. Lees verder Duitse Audi gestopt door de politie.

05:52 Auto crasht nadat bestuurder macht over stuur verliest Een man is zondagavond met zijn auto gecrasht op de Deken Van Baarstraat in Vlijmen. Hij verloor rond kwart over negen de macht over het stuur en raakte met zijn auto een boom langs de weg. Lees verder Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

05:42 Automobilist zwaargewond bij crash, auto belandt op zijkant op parallelweg Een automobilist is zondagavond zwaargewond geraakt op de Provincialeweg in Hank. Het slachtoffer raakte rond kwart over elf door nog onbekende oorzaak met de auto van de weg. De wagen belandde op zijn kant op de parallelweg. Lees verder Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.