112-nieuws: Jongen bedreigt man met mes en steelt geld en pinpas uit automaat • Vrachtwagen verliest steigeronderdelen op A59

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant.

08:59 Jongen bedreigt man met mes en steelt geld en pinpas uit automaat Een jongen heeft vorige maand een man met een groot mes bedreigd en beroofd bij een Geldmaat aan de Willibrorduslaan in Waalre. De politie deelt donderdag een foto van de jonge dader om hem op te sporen. De jongen ging er met honderd euro en de pinpas van het slachtoffer vandoor. Lees verder Foto: Politie.nl