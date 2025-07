Nepdakdekker Roy S. (38) weer in de cel, verdacht van 25 nieuwe zaken

De bekende oplichter Roy S. (38) zit opnieuw vast voor het oplichten van mensen die hun dak willen laten repareren. Deze week stond de Oosterhouter weer voor de rechtbank voor een regiezitting. Dit keer werden er zo’n 25 zaken aan zijn lange lijst van oplichtingen toegevoegd. Zijn strafblad is inmiddels zestien pagina’s lang.

Roy S., die oorspronkelijk uit Den Bosch komt, is met recht een draaideurcrimineel. En ook eentje die maar één trucje kent en dat steeds opnieuw probeert: Hij biedt voornamelijk oudere mensen aan om hun dak te repareren, maakt een offerte en vraagt een voorschot. Maar als dat eenmaal is betaald, komt Roy S. nooit meer terug. In sommige gevallen krijgt hij zelfs de pinpas mee mét pincode.

Sinds 2010 belandde S. al drie keer in de cel en dit voorjaar was dus de vierde keer. Hij werd aangehouden voor elf oplichtingszaken in Bergen op Zoom, Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Oosterhout, Rijen, Oisterwijk, Zevenbergen, Moerdijk, Roosendaal, Breda, Hoeven. In alle gevallen ging het om een dure reparatie aan het dak en in alle gevallen zagen de slachtoffers Roy S. nooit meer terug na een aanbetaling.

Eenmaal in de cel bleek dat hij ook gekoppeld kon worden aan vijftien oplichtingszaken in Den Haag, Midden-Nederland, Oost-Brabant en Rotterdam. Het lijkt erop dat S. steeds een aantal maanden actief is in een bepaalde regio en dan weer doorgaat in een andere regio. Vooral ouderen kiest hij uit als slachtoffer, zoals de 80-jarige Henri uit Raamsdonksveer, die vorig jaar te maken kreeg met de praktijken van Roy S. Henri raakte 1750 euro kwijt.

Roy S. wilde niet veel zeggen tegen de rechters. Hij beloofde later met een uitgebreide verklaring te zullen komen. In het najaar wordt zijn nieuwe rechtszaak waarschijnlijk inhoudelijk behandeld.

Zijn advocaat vond dat Roy S. veel te hard wordt aangepakt. Volgens hem wordt er op grote schaal aangifte gedaan van nepdakdekkers en die komen dan onterecht op het bord van zijn client.

Nog lastiger is het dat er nóg een andere nepdakdekker is, die Roy S. heet en die was vorige maand te zien bij Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. Maar de werkwijze, de facturen en het signalement met Roy S. uit Oosterhout kloppen niet, aldus zijn advocaat.

Dit is dus een ándere Roy S., die óók mensen oplicht: