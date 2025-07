Tilburgse Kermis: deze sterren kun je zien • smikkelen op de kermis

12.00

Dag twee van de Tilburgse Kermis is begonnen. Er kan weer gezwierd worden in het reuzenrad, gevist worden naar eendjes en de echte waaghalzen kunnen een rondje wagen in de Maximus, de Booster of de Phantom.

Niet zo'n fan van alle attracties? Dan zijn er genoeg andere dingen te beleven. In dit liveblog houden we je op de hoogte! Heb je zelf een leuke kermisfoto of een kermistip? Laat het ons weten via [email protected]