Tilburgse Kermis: symbolen voor rolstoelers • de kermis van boven

20.15

Een aantal aanpassingen die zijn gedaan op de Tilburgse Kermis zouden het terrein nog toegankelijker moeten maken voor mindervaliden. Zo zijn er sinds dit jaar symbolen op de straat gespoten, zodat mensen in een rolstoel makkelijker de extra op-en-afritjes kunnen vinden. In de menigte is dit namelijk niet altijd te zien, waardoor mensen zich vastrijden. Ook is de bekabeling op de grond beter afgewerkt zodat mensen in een rolstoel er overheen kunnen rijden.

De aanpassingen zijn gedaan door de organisatie Toegankelijk Tilburg, die samen met de gemeente nog meer proeven gaat doen om te kijken of de kermis toegankelijk is. Toch is niet iedereen te spreken over de bereikbaarheid van de kermis. Zo laat Sikke aan Omroep Brabant weten dat er rijplaten over elkaar heen lagen en de stoepranden soms niet opgevuld waren.