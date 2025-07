Tilburgse Kermis: beren voor Stichting Samen Lachen • lage prijzen

De komende dagen gaat Tilburg weer massaal oliebollen eten, over de kop in de booster en zijn geluk beproeven bij de grijpautomaat. Van 18 juli tot en met 27 juli vindt de grootste kermis van de Benelux plaats in het centrum van de stad. In dit liveblog kun je meegenieten van de donderdag op de Tilburgse Kermis.

Liveblog

14.50 Superfan van Thomas Het Brabants Buske trekt veel fans, maar Hans kunnen we gerust een superfan noemen. En dan vooral van onze presentator Thomas. Op het shirt van Hans staat zowel op de voor- als achterkant een foto mét Thomas als dragqueen op Roze Maandag. "De voorkant is een foto van vorig jaar en op de achterkant heb ik een foto van vorig jaar", vertelt hij trots. Thomas met zijn superfan.

14.00 Beren voor Stichting Samen Lachen Wat een mooie actie. Micky Schimmelpenninck van schiettent Metropolis overhandigt beren aan Isa Jansen van Stichting Samen Lachen. Deze stichting organiseert uitjes voor kinderen die dat zelf niet kunnen vanwege hun thuissituatie. Zo worden deze kinderen even meegenomen voor een onbezorgde middag vol plezier. Wachten op privacy instellingen...

12.30 Meisje breekt enkel Gisterenavond is een 8-jarig meisje gewond geraakt bij een attractie op de kermis. Ze brak haar enkel bij de Mega Slide, een glijbaan van 14 meter hoog, die op de kruising van de Paleisring en het Koningsplein staat. De glijbaan is na het ongeluk gesloten en blijft dicht tot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoek heeft gedaan naar de veiligheid. Lees hier het hele artikel.

12.00 We zijn begonnen De kermis is van start. De eerste blije koppies stappen in de attracties. Het zonnetje schijnt en het belooft een stralend dagje te worden.

11.40 Lagere prijzen Sla je slag, want vandaag is de laatste middag met korting op de kermis. Van één tot zes uur gelden er lagere prijzen bij attracties en spelletjes op het hele kermisterrein.