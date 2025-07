Tilburgse Kermis: man gestoken in arm • verbod voor verwarde jongen

De komende dagen gaat Tilburg weer massaal oliebollen eten, over de kop in de booster en zijn geluk beproeven bij de grijpautomaat. Van 18 juli tot en met 27 juli vindt de grootste kermis van de Benelux plaats in het centrum van de stad. In dit liveblog kun je meegenieten van de donderdag op de Tilburgse Kermis.

Liveblog

00.00 Dit liveblog is afgesloten.

23.50 Afsluiter met Yves Berendse De Tilburgse Kermis wordt vandaag afgesloten met een optreden van Yves Berendse in de Bierhal. Feest in de tent met Yves Berendse.

23.30 Man gestoken in arm Een man met een snee in zijn arm, zegt dat hij gestoken is. De medewerkers van de EHBO hebben zijn wond schoongemaakt. Lees hier verder. De snijwond (foto: politie_tilburgcentrum/Instagram).

22.00 Vechtpartij Op de kermis was een vechtpartij. De politie ging op de melding af. Een man bleek letsel aan zijn gezicht te hebben. Volgens getuigen ging het vechten 'heen en weer'. De politie heeft alles vast gelegd, zodat er later nog aangifte gedaan kan worden.

21.00 Kermisverbod voor verwarde jongen De politie heeft een melding gekregen van boa's dat een verwarde jongen met glas de kermis op wilde lopen. Toen de boa's hem tegen wilden houden, weigerde hij mee te werken. De jongen bleek thuis te horen bij zorgverlener Amarant. "We hebben besloten hem terug te brengen naar Amarant", zegt de politie Tilburg op Instagram. "De jongen heeft wel een Kermisverbod. Dat houdt in dat hij niet welkom is op de kermis voor de komende 24 uur." De jongen heeft een Kermisverbod (foto: politie_tilburgcentrum/Instagram).

19.30 Baila de Gasolina is kermiskraker De meest aangevraagd hit bij 't Brabants Buske op de Tilburgse Kermis is Baila de Gasolina van Effe Serieus. Bezoekers van de kermis konden liedjes opschrijven en in de brievenbus doen en de hit van Brabantse artiest sprong er met kop en schouders bovenuit. Baila de Gasolina van Effe Serieus is de Kermiskraker.

18.45 Jongen beroofd, twee tieners opgepakt De politie heeft twee jonge straatrovers opgepakt op de kermis. Ze hadden vlakbij het NS-Plein een jongen beroofd. Een ooggetuige zag het gebeuren en belde meteen het alarmnummer. Lees hier het hele artikel.

16.30 Drie kwartier vast in reuzenrad Wendy en haar zoon Rutger hadden wel een heel bijzonder ritje in het reuzenrad op de kermis. Ze draaiden drie kwartier rond, omdat hun gondel per ongeluk werd overgeslagen met het in en uit te stappen. "We bleven maar roepen en seinen, maar er gebeurde niets." Lees hier het hele artikel.

15.20 Mega Slide weer open De Mega Slide waar gisterenavond een 8-jarig meisje haar enkel brak is weer geopend. De glijbaan moest tijdelijk dicht na het ongeluk, zodat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek kon doen. Lees hier meer over het ongeluk. De Mega Slide is weer open.

14.50 Superfan van Thomas Het Brabants Buske trekt veel fans, maar Hans kunnen we gerust een superfan noemen. En dan vooral van onze presentator Thomas. Op het shirt van Hans staat zowel op de voor- als achterkant een foto mét Thomas als dragqueen op Roze Maandag. "De voorkant is een foto van vorig jaar en op de achterkant heb ik een foto van vorig jaar", vertelt hij trots. Thomas met zijn superfan.

14.00 Beren voor Stichting Samen Lachen Wat een mooie actie. Micky Schimmelpenninck van schiettent Metropolis overhandigt beren aan Isa Jansen van Stichting Samen Lachen. Deze stichting organiseert uitjes voor kinderen die dat zelf niet kunnen vanwege hun thuissituatie. Zo worden deze kinderen even meegenomen voor een onbezorgde middag vol plezier. Wachten op privacy instellingen...

12.30 Meisje breekt enkel Gisterenavond is een 8-jarig meisje gewond geraakt bij een attractie op de kermis. Ze brak haar enkel bij de Mega Slide, een glijbaan van 14 meter hoog, die op de kruising van de Paleisring en het Koningsplein staat. De glijbaan is na het ongeluk gesloten en blijft dicht tot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoek heeft gedaan naar de veiligheid. Lees hier het hele artikel.

12.00 We zijn begonnen De kermis is van start. De eerste blije koppies stappen in de attracties. Het zonnetje schijnt en het belooft een stralend dagje te worden.

11.40 Lagere prijzen Sla je slag, want vandaag is de laatste middag met korting op de kermis. Van één tot zes uur gelden er lagere prijzen bij attracties en spelletjes op het hele kermisterrein.