Tilburgse Kermis: vuurwerk in de Piushaven • kermis loopt ten einde

18.30

De kermis zit er bijna op en om de balans op te maken, ging onze verslaggever Thijs de straat op om bezoekers te vragen wat zij uitgeven tijdens de kermis. Dat liep erg uiteen. Zo geeft een echte kermisfan die speciaal uit Zeeland naar Tilburg komt, maar liefst 400 euro per dag uit. "Dat is wel met bier erbij hé", lacht hij. Een andere bezoeker komt helemaal vanuit Friesland naar de Tilburgse Kermis. "Ik geef zo'n 100 tot 120 euro per dag uit en daar zitten de kosten voor het vervoer en het hotel er nog niet bij", bekent hij. De kermisfan is al voor de vijfde dag in Tilburg dus de kosten lopen behoorlijk op.

Andere bezoekers doen het iets rustiger aan. Zo geeft een jongen driehonderd euro in een paar dagen uit. "Maar van dat geld ga ik volgend jaar liever op vakantie", zegt hij. Een andere vrouw is een stuk goedkoper uit. "Het kost mij niets, want ik durf nergens in", lacht ze.