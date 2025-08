Wortels, vlees en yoghurt, een greep uit vrachtladingen op straat

Voor een vrachtwagenchauffeur is het een nachtmerrie, de truck kantelt en je ziet de hele lading over het wegdek stuiteren. Zondagavond gebeurde het in Tilburg. Een truck van een grote supermarktketen verloor de halve lading, waardoor de straat veranderde in een zuivelbende. Overal lagen pakjes yoghurt, boterkuipjes, melkpakken en toetjes. En het is niet de eerste keer dat een flinke vracht in Brabant op straat belandt.

De pudding in de straat was al de vierde lading dit jaar die op een Brabantse weg terechtkwam. In februari belandden tienduizenden aardappelen op een kruising en fietspad, nadat een vrachtwagen met een oplegger kantelde. In juli ging op de A2 bij Vught de deur van een koelwagen open tijdens het rijden en vielen er kratjes aardbeien uit. Een greep uit de opvallendste gevallen van de afgelopen jaren. Suikerbieten

Een vrachtwagen vol suikerbieten kantelde in de ochtend van 5 januari op de A17 bij Roosendaal, nadat de vrachtwagen en een auto in botsing waren gekomen. Door het ongeluk lag de andere rijbaan vol met suikerbieten. Een shovel moest eraan te pas komen om alles over te laden in een andere vrachtwagen. De snelweg bleef tot ver in de middag dicht.

Foto: Christian Traets / SQ Vision.

10.000 kilo slachtafval

Op 13 maart 2023 verloor een vrachtwagen 10.000 kilo aan slachtafval op de A67 bij Geldrop. De hele lading van de vrachtwagen schoot uit de bovenkant van de truck, nadat deze vol in de remmen moest en op een andere vrachtwagen knalde. De ingewanden lagen verspreid op de rijbaan én op voorbijrijdende auto's. De weg bleef tot diep in de nacht dicht, want de weg moest flink gereinigd en hersteld worden. Op 19 september 2024 gebeurde iets soortgelijks op de A2 tussen Kerkdriel en Sint-Michielsgestel, maar dan met veel minder vlees.

Slachtafval ligt over de weg verspreid (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

Knaloranje weg

Een oranje berm was het gevolg toen een vrachtwagen met wortels kantelde en een lading met honderdduizenden wortels verloor. Dat gebeurde midden in de ochtendspits op de A58 bij Bavel in juli 2021. Anti-kijkschermen moesten nieuwsgierige automobilisten tegenhouden. Pas rond het middaguur werd de weg weer vrijgegeven.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision

Flessen lachgas

Tientallen cilinders met lachgas belandden in oktober 2021 op de A16 bij Breda. Door het ongeluk waar meerdere auto's bij betrokken waren, vielen 64 kleine lachgasflessen op de weg. Of er tijdens het rijden gebruik van is gemaakt, bleef onduidelijk.

De cilinders lachgas werden na de botsing netjes bij elkaar gelegd (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

A27 bezaaid met sla en boerenkool

De A27 bij Bavel was in november 2020 bezaaid met sla en boerenkool. De groenten lagen tientallen meters verspreid. De lading viel vermoedelijk van een vrachtwagen, al lijkt de chauffeur dat niet gemerkt te hebben. De weg ging pas rond vier uur ’s nachts weer open.

(foto: Twitter Rijkswaterstaat/weginspecteur Ron van G.).