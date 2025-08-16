112-nieuws: Confettikanon van StukTV ontploft bij optreden, zeker één gewonde • Politie grijpt in bij illegale carmeeting met 100 tot 150 auto's

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08:13 Confettikanon van StukTV ontploft bij optreden, zeker één gewonde Een confettikanon is vanavond ontploft tijdens een optreden van StukTV, van Giel de Winter uit Uden, op het Boerenrock Festival in Drouwenermond. Zeker één bezoeker werd geraakt door rondvliegende scherven. Lees verder Het confettikanon ontplofte tijdens Boerenrock (foto: RTV Drenthe).

06:35 Politie grijpt in bij illegale carmeeting met 100 tot 150 auto's De politie greep zaterdagnacht met meerdere eenheden en honden in bij een illegale carmeeting op het Kerkplein in Budel-Dorplein. Daar waren zo'n honderd tot honderdvijftig auto's aanwezig uit Duitsland,. België en Nederland. Lees verder Foto: Instagram jeugdagenten Geldrop-Nuenen.