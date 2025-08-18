Kids weer naar school en hier is de eerste schooldag extra speciaal

De zomervakantie is voorbij en dus zijn de de schooltassen weer ingepakt en de fietsen uit de schuur gehaald. Voor de kinderen van basisschool Dirk van Veen in Breda is de eerste schooldag maandag extra bijzonder: hun school mag de landelijke campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ van Veilig Verkeer Nederland (VVN) aftrappen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is er speciaal voor naar de school gekomen.

Bij de ingang van het schoolplein worden de leerlingen feestelijk ontvangen met een boog van ballonnen en de vlag die in top gaat. Vervolgens is het zingen met z’n allen én een potje Ren je Rot. De eerste schooldag is zo alles behalve saai. “Het is even wennen. Nu weer vroeg opstaan en dat vind ik niet zo fijn. Vakantie is toch leuker", zegt Andor (11). Julius (11) vindt het leuk om weer naar school te gaan: "Want dan zie ik mijn vrienden weer." Maar toch vond hij de vakantie ook heel leuk. Goos (11) vindt het heerlijk om weer naar school te gaan. “Ik heb een leuke meester en het is fijn om mijn vrienden weer te zien", zegt hij. Hoewel wat hem betreft een langere vakantie ook geen straf zou zijn. "Eén of twee weken langer bijvoorbeeld. Langer hoeft ook niet, dan wordt het saai.”

De eerste schooldag begint met Ren je Rot (foto: Raymond Merkx).

Naomi (11) zegt dat het een spannend schooljaar gaat worden. "Ik ga nu naar groep 8 en dat is een spannend jaar, met kamp en musical." Ze heeft er zin in. Toch staat niet iedereen deze ochtend te springen om weer naar school te gaan. “Eigenlijk vind ik het niet zo leuk", zegt Mels (11). Want hoewel hij het leuk vindt om zijn vrienden weer te zien vindt hij leren 'gewoon niet leuk'.

"Ouders spreken elkaar aan op hun gedrag."

De basisschool in Breda kreeg van VVN de eer om de verkeerscampagne af te trappen, omdat de school al jaren inzet op verkeersveiligheid. Leerlingen zijn er zelfs Wijkministers, die zich bezighouden met verkeer, duurzaamheid en verbinding in de buurt. Directeur Babbette Rademakers: “We zijn supertrots. Vorig schooljaar hebben we ouders bijvoorbeeld gevraagd wat verder weg van school te parkeren en de laatste meters te lopen. Ouders spreken elkaar daar nu op aan en dat werkt. Het is rustiger en veiliger rond de school, en dat is precies wat we willen.” En dat is ook gezien door minister Robert Tieman van Infrastructuur en Waterstaat. Hij benadrukt het belang van de campagne: “Aan het begin van elk schooljaar zien we een piek in het aantal ongelukken. Het is voor automobilisten weer wennen aan ouders die hun kinderen naar school brengen en kinderen die weer zelfstandig fietsen. Deze school laat zien dat het veiliger kan, samen met ouders, kinderen en de buurt.”

De minister is bij de opening van het schooljaar (foto: Raymond Merkx).