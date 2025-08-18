Kids weer naar school en hier is de eerste schooldag extra speciaal
Bij de ingang van het schoolplein worden de leerlingen feestelijk ontvangen met een boog van ballonnen en de vlag die in top gaat. Vervolgens is het zingen met z’n allen én een potje Ren je Rot. De eerste schooldag is zo alles behalve saai.
“Het is even wennen. Nu weer vroeg opstaan en dat vind ik niet zo fijn. Vakantie is toch leuker", zegt Andor (11). Julius (11) vindt het leuk om weer naar school te gaan: "Want dan zie ik mijn vrienden weer." Maar toch vond hij de vakantie ook heel leuk.
Goos (11) vindt het heerlijk om weer naar school te gaan. “Ik heb een leuke meester en het is fijn om mijn vrienden weer te zien", zegt hij. Hoewel wat hem betreft een langere vakantie ook geen straf zou zijn. "Eén of twee weken langer bijvoorbeeld. Langer hoeft ook niet, dan wordt het saai.”
Naomi (11) zegt dat het een spannend schooljaar gaat worden. "Ik ga nu naar groep 8 en dat is een spannend jaar, met kamp en musical." Ze heeft er zin in. Toch staat niet iedereen deze ochtend te springen om weer naar school te gaan. “Eigenlijk vind ik het niet zo leuk", zegt Mels (11). Want hoewel hij het leuk vindt om zijn vrienden weer te zien vindt hij leren 'gewoon niet leuk'.
"Ouders spreken elkaar aan op hun gedrag."
De basisschool in Breda kreeg van VVN de eer om de verkeerscampagne af te trappen, omdat de school al jaren inzet op verkeersveiligheid. Leerlingen zijn er zelfs Wijkministers, die zich bezighouden met verkeer, duurzaamheid en verbinding in de buurt. Directeur Babbette Rademakers: “We zijn supertrots. Vorig schooljaar hebben we ouders bijvoorbeeld gevraagd wat verder weg van school te parkeren en de laatste meters te lopen. Ouders spreken elkaar daar nu op aan en dat werkt. Het is rustiger en veiliger rond de school, en dat is precies wat we willen.”
En dat is ook gezien door minister Robert Tieman van Infrastructuur en Waterstaat. Hij benadrukt het belang van de campagne: “Aan het begin van elk schooljaar zien we een piek in het aantal ongelukken. Het is voor automobilisten weer wennen aan ouders die hun kinderen naar school brengen en kinderen die weer zelfstandig fietsen. Deze school laat zien dat het veiliger kan, samen met ouders, kinderen en de buurt.”
De leerlingen zijn trots dat hun school door de minister is uitgekozen om de campagne af te trappen. “We doen veel met verkeer, zoals de straat schoonmaken en acties dat je verder van de school moet parkeren", zegt Julius. “Vorig jaar hebben we gezegd dat je niet meer mag parkeren in de straat. Dat helpt echt", vult Goos aan.
Niet alleen in Breda, maar overal in de provincie hangen deze weken de herkenbare spandoeken en posters met de boodschap: ‘De scholen zijn weer begonnen’. Een herinnering voor automobilisten dat kinderen weer naar school gaan en het rond scholen dus drukker is op straat.