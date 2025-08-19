Advertentie
112-nieuws: Hut in natuurgebied vliegt in de fik, kleine bosbrand breekt uit • Ravage na explosie antitankgranaat: stel mag niet terug naar huurhuis
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:49
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
09:49
Hut in natuurgebied vliegt in de fik, kleine bosbrand breekt uit
In natuurgebied de Kampina in Oisterwijk is woensdagochtend brand uitgebroken in een kleine hut. De brand brak uit aan de Belvertsebaan op privéterrein. Van het gebouwtje, dat als opslag werd gebruikt, is weinig meer over. Door de brand vatte ook een klein stukje bos vlam.
09:27
Ravage na explosie antitankgranaat: stel mag niet terug naar huurhuis
Een klein jaar geleden werden bewoners van het Hefveld in Eindhoven opgeschrikt door de explosie van een antitankgranaat. Stichting Woonbedrijf wil de mensen die in het huis woonden waar de ontploffing was, daar niet meer laten terugkeren. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Woonbedrijf dinsdag gelijk gegeven en vindt dat ze de bewoners terecht uit hun huis wil zetten. Eerder bepaalde de rechtbank in Den Bosch dat deze maatregel te ver gaat.
08:26
Grote brand bij autosloperij, opnieuw NL-Alert verstuurd vanwege rookpluim
Op het opslagterrein van een autosloperij aan de Watertorenstraat in Dongen is woensdagochtend brand uitgebroken. Rond kwart over negen was de brand onder controle. Vanwege de rook die vrijkomt zijn er twee NL-Alerts in de omgeving van Dongen en Rijen verstuurd.
