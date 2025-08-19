112-nieuws: Hut in natuurgebied vliegt in de fik, kleine bosbrand breekt uit • Ravage na explosie antitankgranaat: stel mag niet terug naar huurhuis

09:27

Een klein jaar geleden werden bewoners van het Hefveld in Eindhoven opgeschrikt door de explosie van een antitankgranaat. Stichting Woonbedrijf wil de mensen die in het huis woonden waar de ontploffing was, daar niet meer laten terugkeren. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Woonbedrijf dinsdag gelijk gegeven en vindt dat ze de bewoners terecht uit hun huis wil zetten. Eerder bepaalde de rechtbank in Den Bosch dat deze maatregel te ver gaat.

