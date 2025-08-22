Extreemrechtse Geuzenbonder Thomas D. en huisgenoot uit 'clubhuis' gezet

De 24-jarige Thomas D. die vorige week is opgepakt op verdenking van een terroristisch misdrijf, is uit zijn anti-kraakpand in Erp gezet. Ook zijn huisgenoot moet op zoek naar nieuwe woonruimte, zo laat de provincie Noord-Brabant weten. Waarschijnlijk gaat het om de 27-jarige Diederik H., wiens bedrijf op het adres staat ingeschreven, zo ontdekte Omroep Brabant. Ook hij is verbonden aan de extreemrechtse Geuzenbond. Opmerkelijk: H. zou in de periode dat hij de woning kreeg, stage gelopen hebben bij de provincie, tevens de eigenaar van het pand.

D. is onlangs in Badhoevedorp opgepakt. Hij is de voorman van de Geuzenbond en figureert in diverse foto's en video's van de club. Ook gaf hij meerdere interviews over zijn activiteiten. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, wapenbezit en het vervaardigen van wapens en munitie. In Erp zijn verboden vuurwapens en munitie aangetroffen.

IJzerwake Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat op het adres in Erp sinds 2023 het bedrijf van de Tilburger Diederik H. staat ingeschreven. Ook H. is geen onbekende: onderzoekscollectief Bellingcat deed eerder onderzoek naar hem waaruit bleek dat hij een actieve aanhanger van de Geuzenbond is.

Ze vonden onder andere een foto van H. waarop hij met een vlag van de Geuzenbond op de IJzerwake in België staat. De IJzerwake is een nationalistische manifestatie waar veel extreemrechtse activisten komen.

Stage bij provincie

Het pand aan de Bosscheweg in Erp waar de inval was, werd begin 2019 gekocht door de provincie. Op termijn zou het tegen de vlakte moeten vanwege de verbreding van de N279. Tot die tijd wordt het pand door een vastgoedbeheerder anti-kraak verhuurd. Mensen kunnen er voor weinig geld wonen maar moeten vertrekken als de provincie dat wil.

Uit het onderzoek van Bellingcat bleek ook dat Diederik H. een band had met de provincie, hij liep er namelijk zes maanden stage. Toen hij en Thomas D. hun intrek namen in het voormalige restaurant was de stage net twee maanden bezig. Heeft de provincie hem dit pand 'cadeau' gedaan? De provincie kan vanwege privacyredenen niet zeggen of er een verband is, en geeft alleen aan dat de verhuur geregeld wordt door de vastgoedbeheerder.

Huur beëindigd

Die externe partij heeft na het nieuws van de afgelopen dagen haar conclusies getrokken, zo meldt de provincie. "Er is vorige week één persoon aangehouden. Van die persoon is het contract direct opgezegd. Een tweede persoon mocht na het vrijgeven van het pand weer naar binnen. Maar met wederzijdse instemming is toen besloten ook het contract van deze tweede bewoner te beëindigen", aldus een woordvoerder. Er gaat op termijn een nieuwe huurder gezocht worden.

Omroep Brabant heeft Diederik H. benaderd voor een reactie. We hebben geen antwoord op onze berichten ontvangen, wel is de vermelding van zijn bedrijf in de Kamer van Koophandel plotseling geschrapt.