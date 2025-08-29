112-nieuws: Auto botst op lantaarnpaal, bestuurster mee met politie • Vrouw door brandweer uit water gehaald

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10:01 Auto botst op lantaarnpaal, bestuurster mee met politie Een auto botste zaterdagochtend op een lantaarnpaal naast de kruising van de Liesbosweg met de Leursebaan in Breda. Lees verder Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

09:18 Vrouw door brandweer uit water gehaald Een vrouw is zaterdagochtend door de brandweer uit het water gehaald aan de Endebleken in Dorst. Lees verder Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.