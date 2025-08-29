Advertentie
112-nieuws: Auto botst op lantaarnpaal, bestuurster mee met politie • Vrouw door brandweer uit water gehaald
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 10:01
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
10:01
Auto botst op lantaarnpaal, bestuurster mee met politie
Een auto botste zaterdagochtend op een lantaarnpaal naast de kruising van de Liesbosweg met de Leursebaan in Breda.
09:18
Vrouw door brandweer uit water gehaald
Een vrouw is zaterdagochtend door de brandweer uit het water gehaald aan de Endebleken in Dorst.
08:20
Grimmige sfeer op kermis, voetbalfans zoeken confrontatie met Syriërs
De politie was samen met de ME vrijdagavond massaal aanwezig op de kermis in Den Bosch. Daar hing een grimmige sfeer. Een groep van zo'n 150 tot tweehonderd voetbalsupporters van de harde kern van FC Den Bosch zou daar de confrontatie hebben gezocht met Syriërs. Die zouden aan het uitdagen geweest zijn.
