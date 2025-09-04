Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Tienduizend illegale sigaretten gevonden tijdens verkeerscontrole • Auto crasht tegen boom, bestuurder reed vermoedelijk te snel

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:16
nl
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog

06:16

Tienduizend illegale sigaretten gevonden tijdens verkeerscontrole

Tijdens een verkeerscontrole in Son en Breugel werden donderdag tienduizend illegale sigaretten ontdekt in een bestelauto. Deze zijn in beslag genomen. De douane zal hier verder onderzoek naar doen.

De politie deed donderdagmiddag en -avond een verkeerscontrole in Son en Breugel (foto: Instagram wijkagenten Son en Breugel).
05:57

Auto crasht tegen boom, bestuurder reed vermoedelijk te snel

Een auto crashte donderdagavond op de Schijndelseweg in Boxtel. De auto schoot uit de bocht, raakte met de zijkant een boom langs de weg en eindigde op het fietspad.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
05:43

Twee zwaargewonden bij crash, auto vat vlam

Twee mensen zijn donderdagavond zwaargewond geraakt nadat de auto waarin zij zaten op een boom botste naast de straat Transvaal in Sleeuwijk. De auto vatte na de botsing vlam.

Van de auto bleek na de crash in Sleeuwijk weinig over (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
