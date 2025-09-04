112-nieuws: Tienduizend illegale sigaretten gevonden tijdens verkeerscontrole • Auto crasht tegen boom, bestuurder reed vermoedelijk te snel

Advertentie
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:16
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:16
Tienduizend illegale sigaretten gevonden tijdens verkeerscontrole
Tijdens een verkeerscontrole in Son en Breugel werden donderdag tienduizend illegale sigaretten ontdekt in een bestelauto. Deze zijn in beslag genomen. De douane zal hier verder onderzoek naar doen.
05:57
Auto crasht tegen boom, bestuurder reed vermoedelijk te snel
Een auto crashte donderdagavond op de Schijndelseweg in Boxtel. De auto schoot uit de bocht, raakte met de zijkant een boom langs de weg en eindigde op het fietspad.
05:43
Twee zwaargewonden bij crash, auto vat vlam
Twee mensen zijn donderdagavond zwaargewond geraakt nadat de auto waarin zij zaten op een boom botste naast de straat Transvaal in Sleeuwijk. De auto vatte na de botsing vlam.
