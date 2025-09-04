112-nieuws: Tienduizend illegale sigaretten gevonden tijdens verkeerscontrole • Auto crasht tegen boom, bestuurder reed vermoedelijk te snel

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:16 Tienduizend illegale sigaretten gevonden tijdens verkeerscontrole Tijdens een verkeerscontrole in Son en Breugel werden donderdag tienduizend illegale sigaretten ontdekt in een bestelauto. Deze zijn in beslag genomen. De douane zal hier verder onderzoek naar doen. Lees verder De politie deed donderdagmiddag en -avond een verkeerscontrole in Son en Breugel (foto: Instagram wijkagenten Son en Breugel).

05:57 Auto crasht tegen boom, bestuurder reed vermoedelijk te snel Een auto crashte donderdagavond op de Schijndelseweg in Boxtel. De auto schoot uit de bocht, raakte met de zijkant een boom langs de weg en eindigde op het fietspad. Lees verder Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.