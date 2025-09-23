Paul krijgt op snelweg verfbom op zijn auto: 'Is spelen met mensenlevens'

Paul van Tatenhove (49) uit Berghem is geschrokken, verbaasd en boos tegelijkertijd. Vrijdag kreeg hij onder een viaduct op de snelweg een verfbom op zijn auto. "Dit had heel anders af kunnen lopen."

De verschillende emoties strijden om voorrang bij Paul. "Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat dit gebeurt. Dit is geen grap. Dit is spelen met mensenlevens", zegt hij.

Het gebeurde vrijdagavond. Samen met zijn vrouw reed hij na een gezellig avondje in Valkenswaard over de A2 richting huis. Ter hoogte van de afslag Eindhoven Airport klonk er ineens een enorme bons.

"We schrokken enorm, maar zagen niet meteen dat er iets mis was", vertelt Paul. "Toen we thuiskwamen, bekeken we de auto wat beter. Toen zagen we de kwak blauwe verf op de motorkap en de ruit aan de kant waar mijn vrouw zat."

"Je weet niet goed wat je dan moet denken", gaat Paul verder. "Het is een mengeling van ongeloof en pissigheid door elkaar heen. Je denkt: wat als ik door de schrik van de weg was geraakt, of als het een steen was in plaats van verf?"

Bij de politie heeft Paul inmiddels een melding gedaan. Er zijn die dag niet meer van dit soort meldingen binnengekomen, laat een woordvoerder van de politie weten.