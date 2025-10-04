Korte film voor jongeren moet taboe rond 'geldezels' doorbreken

Bijna één op de tien jongeren is ooit benaderd om een 'geldezel' te zijn. Daarom zijn er in Tilburg donderdag filmopnames gemaakt op het 2College Cobbenhagenlyceum. Het gaat om de korte educatieve film ‘Blij dat je betaald hebt’. Leerlingen van de school spelen mee in de film die moet jongeren waarschuwen voor de gevaren van het zogenoemde ‘ezelen’, waarbij criminelen vragen om je bankrekening te gebruiken om geld op te storten.

“De film heet Blij dat je betaald hebt en gaat over ezelen,” zegt jongerenwerker Robert Pruis, die de film samen met Rabobank bedacht. “Het fenomeen ezelen gebeurt veel, en het heeft hele grote gevolgen voor jongeren. Als je bijvoorbeeld betrapt wordt, kan het zomaar zijn dat je geen bankrekening meer kan openen bij een bank. Want volgens de bank doe je dan mee aan criminele activiteiten.” Uit cijfers blijkt dat bijna één op de tien jongeren ooit is benaderd om als geldezel mee te werken. Tegelijk weet zeven op de tien niet dat de pakkans groot is, en ook niet dat de gevolgen ingrijpend zijn. Geldezels riskeren een strafblad, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade en banken kunnen hun rekening blokkeren en beëindigen.

De opnames van de film (foto: Jos Verkuijlen).

Volgens Pruis worden jongeren bewust geronseld. “We horen zeker dat jongeren gevraagd worden dit te doen. Juist als ze in een sociaal isolement zitten, als ze heel kwetsbaar zijn. Voor veel jongeren is ezelen ook een manier om uit de schulden te komen. De film gaat daarom niet alleen over ezelen, maar ook over schulden. Scholen hebben veel vraag naar dit soort films. Ze hunkeren naar een film die in de belevingswereld van jongeren past. Er zit veel taboe en schaamte op. Dat taboe hopen we met de film te doorbreken.”

"Ik heb dat soort verhalen wel eens gehoord via social media."