Korte film voor jongeren moet taboe rond 'geldezels' doorbreken
“De film heet Blij dat je betaald hebt en gaat over ezelen,” zegt jongerenwerker Robert Pruis, die de film samen met Rabobank bedacht. “Het fenomeen ezelen gebeurt veel, en het heeft hele grote gevolgen voor jongeren. Als je bijvoorbeeld betrapt wordt, kan het zomaar zijn dat je geen bankrekening meer kan openen bij een bank. Want volgens de bank doe je dan mee aan criminele activiteiten.”
Uit cijfers blijkt dat bijna één op de tien jongeren ooit is benaderd om als geldezel mee te werken. Tegelijk weet zeven op de tien niet dat de pakkans groot is, en ook niet dat de gevolgen ingrijpend zijn. Geldezels riskeren een strafblad, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade en banken kunnen hun rekening blokkeren en beëindigen.
Volgens Pruis worden jongeren bewust geronseld. “We horen zeker dat jongeren gevraagd worden dit te doen. Juist als ze in een sociaal isolement zitten, als ze heel kwetsbaar zijn. Voor veel jongeren is ezelen ook een manier om uit de schulden te komen. De film gaat daarom niet alleen over ezelen, maar ook over schulden. Scholen hebben veel vraag naar dit soort films. Ze hunkeren naar een film die in de belevingswereld van jongeren past. Er zit veel taboe en schaamte op. Dat taboe hopen we met de film te doorbreken.”
"Ik heb dat soort verhalen wel eens gehoord via social media."
Leerlinge Merima Omerevic (16) speelt een hoofdpersonage. “Ik heb niet echt tekst. Ik speel een stoere meid. Ik moet vooral veel stoer kijken en stoer doen. Ik weet niet precies wat een geldezel is. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt. Het zou best goed kunnen. Ik denk dat jongeren die bezig zijn met vapes vaker in dit soort situaties komen.”
Ook Tessa de Jong (18) kent de term nauwelijks. “Ja dat zijn jongeren die eigenlijk… euh ik heb geen idee! Ik heb dat soort verhalen wel eens gehoord via social media. Maar in mijn eigen omgeving heb ik dit nog nooit gehoord.”
De film ‘Blij dat je betaald hebt’ richt zich op jongeren tussen de 13 en 17 jaar oud en moet zorgen voor discussie en gespreksstof op scholen.