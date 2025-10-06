Advertentie
112-nieuws: Auto botst met bestelbus en eindigt tegen boom, bestuurder gewond • Vier auto's botsen op elkaar op druk kruispunt: 'Een grote chaos'
Vandaag om 00:01 • Aangepast vandaag om 10:05
nl
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
10:05
Auto botst met bestelbus en eindigt tegen boom, bestuurder gewond
Een auto en een bestelbus zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst op de kruising van de Noord-Zuid en de Herstraat in Megen. De auto eindigde na de botsing tegen een boom. De bestuurder van de wagen raakte gewond.
09:38
Vier auto's botsen op elkaar op druk kruispunt: 'Een grote chaos'
Vier auto’s zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst bij een kruispunt dicht bij de A2 en het provinciehuis in Den Bosch. Op de af- en opritten van en naar de snelweg en het kruispunt is het volgens een 112-correspondent 'een grote chaos'.
07:59
TikTok-trend houdt politie onnodig bezig: 'Willen echte boeven vangen'
Het is de nachtmerrie van veel ouders: terwijl je kind alleen thuis is, krijg jij van hen een foto doorgestuurd van een indringer in jullie huis. "Mam, er stond net een dakloze man voor de deur, hij is nu binnen", staat er. Met een foto erbij nog wel. Paniek! Brabantse agenten zeggen veel 112-meldingen te krijgen, in principe een logische reactie op een indringer in huis. Alleen... die 'dakloze man' bestaat niet: het gaat om een flauwe grap die rondgaat op TikTok.
07:52
Huis op last van burgemeester gesloten na vondst hennepkwekerij
Een huis aan de Burgemeester van Poppelstraat in Gilze is op last van de burgemeester voor twee maanden gesloten. Het besluit werd genomen na de vondst van een hennepkwekerij in het huis eind vorige maand.
Advertentie
Advertentie