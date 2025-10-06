112-nieuws: Auto botst met bestelbus en eindigt tegen boom, bestuurder gewond • Vier auto's botsen op elkaar op druk kruispunt: 'Een grote chaos'

07:59

Het is de nachtmerrie van veel ouders: terwijl je kind alleen thuis is, krijg jij van hen een foto doorgestuurd van een indringer in jullie huis. "Mam, er stond net een dakloze man voor de deur, hij is nu binnen", staat er. Met een foto erbij nog wel. Paniek! Brabantse agenten zeggen veel 112-meldingen te krijgen, in principe een logische reactie op een indringer in huis. Alleen... die 'dakloze man' bestaat niet: het gaat om een flauwe grap die rondgaat op TikTok.

