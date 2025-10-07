Advertentie
112-nieuws: Vrachtwagen schiet van de weg, bestuurder mee naar bureau • Nachtelijke zoektocht in tuinen naar mogelijke inbreker
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
08:13
Vrachtwagen schiet van de weg, bestuurder mee naar bureau
Een vrachtwagen is woensdagochtend van de weg geraakt en in de sloot beland op de N264 in Haps. De chauffeur is meegenomen naar het politiebureau omdat hij mogelijk onder invloed was.
07:12
Nachtelijke zoektocht in tuinen naar mogelijke inbreker
De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag met meerdere eenheden gezocht naar een mogelijke inbreker. Agenten speurden verschillende tuinen af op zoek naar de verdachte.
06:20
Vuurwerkterreur: politie pakt man op met 40 cobra's
In de strijd tegen het vuurwerkgeweld in de Roosendaalse wijken Kroeven en Langdonk heeft de politie dinsdag opnieuw een verdachte aangehouden. In Sprundel werd de verdachte opgepakt die een arsenaal aan cobra’s bij zich had. Ook in Roosendaal werden nog een zestal cobra’s aangetroffen in een woning.
06:00
'Dat is schrikken': 320 dak- en thuisloze kinderen in regio Eindhoven
In Eindhoven en omgeving zijn er ruim 2400 dak- en thuisloze mensen, onder wie 320 kinderen. Dat blijkt uit een telling waar de regio voor het eerst aan heeft meegedaan. “In eerste instantie schrik je als je dit getal hoort, maar het is iets wat we al langer dachten”, reageert wethouder Samir Toub.
