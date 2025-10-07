112-nieuws: Vrachtwagen schiet van de weg, bestuurder mee naar bureau • Nachtelijke zoektocht in tuinen naar mogelijke inbreker

06:00

In Eindhoven en omgeving zijn er ruim 2400 dak- en thuisloze mensen, onder wie 320 kinderen. Dat blijkt uit een telling waar de regio voor het eerst aan heeft meegedaan. “In eerste instantie schrik je als je dit getal hoort, maar het is iets wat we al langer dachten”, reageert wethouder Samir Toub.

