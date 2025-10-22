Waarom vliegt er een helikopter met enorme hoepel boven West-Brabant?

Veel mensen in West-Brabant hebben hem waarschijnlijk al zien vliegen: een helikopter met een enorme hoepel eronder. De opvallende verschijning speurt naar water- en kleilagen in de bodem van West-Brabant. “Je moet het zien als een ontdekkingsreis onder de grond,” legt projectleider Erik Heskes van de provincie uit. De komende weken wordt de bodem van de Brabantse Wal in kaart gebracht tot een diepte van wel 300 meter.

De helikopter vliegt op zo’n 80 meter hoogte in rechte lijnen over het landschap. De ronde hoepel hangt op ongeveer 40 tot 50 meter boven de grond. De metingen worden uitgevoerd met behulp van elektromagnetische straling, vergelijkbaar met die van een mobiele telefoon.

Er wordt steeds in rechte lijnen gevlogen met zo’n 200 meter ertussen. “We willen precies weten waar zoet en zout water zit en hoe de bodem is opgebouwd. Zo kunnen we verdroging en verzilting beter aanpakken en toekomstige drinkwaterplekken vinden,” legt Erik Heskes uit.

De vluchten starten op de Brabantse Wal bij Hoogerheide. Daarna vliegt de heli over de rest van het westen, tot aan Moerdijk, gevolgd door het Land van Altena en de Westelijke Langstraat.

Dieren

Door de laagvliegende helikopter met de megahoepel kunnen dieren schrikken. “Denk aan paarden of koeien in de wei. Daarom worden bewoners en boeren op tijd geïnformeerd over de vluchten. We proberen zo kort mogelijk te vliegen,” zegt projectleider Heskes.

Over het beste tijdstip van de vluchten is ook overleg gevoerd met natuurorganisaties. Erik Heskes: “Er is wat overlast, maar uiteindelijk is dit onderzoek ook bedoeld om de natuur te helpen.”

Eerder vloog de heli al boven andere delen van het land. Het bodemonderzoek beperkt zich voorlopig tot de lager gelegen gedeelten in het westen van Nederland. De resultaten zijn eind 2026 te zien in een interactief 3D-model.

Bekijk op de kaart waar de helikopter allemaal gaat vliegen: