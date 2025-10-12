Marathon Eindhoven: favorieten op kop • alle onderdelen gestart
De liveregistratie van de marathon kan je hieronder bekijken.
- Favorieten op kop.
- Organisatie denkt aan uitbreiding.
- Lopen voor het goede doel door het Philips Stadion.
Liveblog
Favoriet voor de winst
Kenneth Kipkemoi is op weg naar de winst van de marathon. De 41-jarige Keniaan was in 2023 ook al de snelste.
Titelprolongatie
Gaat Ties van den Hurk opnieuw de halve marathon winnen? De Nijmegenaar en docent in Eindhoven maakt deel uit van een kopgroep van drie lopers.
Super Mario of Super Chris?
Dominique en Chris doen mee in Eindhoven, maar door wie zou Chris nou zijn geïnspireerd?
Halve marathon van start
De kwart marathon begon zondagochtend, daarna was het tijd voor de marathonlopers. Nu mogen ook de deelnemers aan de halve marathon van start. Vanwege de drukte doen ze dat in verschillende waves.
Pilsje erbij
Aan het bier na afloop? Volgens presentator Harm Sengers is dat fysiologisch gezien een heel slecht idee. "Maar als jij voor je gevoel een topprestatie hebt gelopen, is het een uitermate goed idee om aan het bier te gaan. Lekker je prestatie vieren."
Beroerd
Veel lachende gezichten na de finish, maar niet bij René. "Ik voel me beroerd, ik heb nog nooit zo moeilijk gelopen. Ik heb wel getraind, maar het was vandaag te ver. Mijn benen werden zo zwaar dat ik niet hard meer kon lopen."
Succes gewenst
Het is op sommige punten heel druk met toeschouwers. Maar niet iedereen kan erbij zijn, zo stuurt Esmee uit Eindhoven. Samen met een collega wenst ze andere collega's van de afdeling Cardiologie veel succes toe.
Tijd valt iets tegen
De koplopers van de ASML Marathon Eindhoven zijn halverwege. De tijd valt iets tegen, zegt Harm Sengers in de studio. "Ze zitten op een schema van zo'n 2 uur en 8 minuten. Maar het kan ook zijn dat ze flink gaan versnellen."
Gefeliciteerd!
Er zijn vandaag 73 deelnemers jarig. Het taartje zal extra lekker smaken na de gelopen kilometers.
Te laat
Je zou denken dat iedereen ruim op tijd bij de start stond voor de marathon. Maar deze mannen waren een half uur te laat en moesten dus al rennen voor de startstreep.
Tijd voor een ander
De lopers van de kwart en halve marathon kunnen kiezen voor een extra ronde van 300 meter en wel door het Philips Stadion. Met 'Tijd voor een Ander' steunen de deelnemers vier lokale goede doelen. Zoals Marc en Lison uit Frankrijk die opvielen vanwege hun carnavaleske outfit.
Supporters in Eindhoven
Mila en Rebecca uit Tilburg staan vandaag langs het parcours voor Jace en Trudy. Aan de supporters zal het niet liggen.
Onmisbare vrijwilligers
Ze zijn onmisbaar voor evenementen, ook voor de ASML Marathon Eindhoven. De vrijwilligers van het Rode Kruis zijn klaar voor een leuke dag.
Kan het nog groter?
De ASML Marathon Eindhoven is nog bezig, maar de organisatie kijkt ook al uit naar volgend jaar. Volgens parcoursdirecteur Wim Nuyts wordt er bij een evaluatie gekeken of er nog meer sportievelingen mee kunnen doen. "Het is een immens populair evenement. Iedereen kijkt er naar uit en we hebben zoveel enthousiaste deelnemers."
Tijdens de evaluatie gaat de organisatie ook kijken of Stratumseind terug kan keren in het programma. De uitgaansstraat werd voor deze editie geschrapt vanwege de veiligheid. "Er is heel veel over gepraat en er zijn veel meningen. Dat wil zeggen dat het leeft. Bij ons staat loopcomfort en veiligheid voorop. We gaan kijken hoe het we volgend jaar aan gaan pakken."
Marathon gestart
Het startschot heeft geklonken, de marathon is van start gegaan.
Sfeervol langs het parcours
De kwartmarathon passeert Strijp-S. Er wordt geklapt, gezongen en er treedt een heuse liveband op.
Vermoeid
Stefan kwam na zijn kwart marathon heel vermoeid over de eindstreep. "Ik heb het een beetje onderschat. Ik maakte de klassieke fout en begon te snel. Het liefst had ik iets sneller gelopen, maar volgend jaar weer een kans." Iets later kwam de 14-jarige Bo binnen in zo'n 48 minuten. "Alles kan, het is mogelijk als je een beetje traint."
Uitverkocht
In totaal doen er dit weekend zo'n 38.500 mensen mee aan de ASML Marathon Eindhoven. De startbewijzen waren in iets meer dan een dag uitverkocht. Op zaterdag kwamen er 11.000 sportievelingen in actie, op zondag dus de grootste groep.
Helaas
Helaas, niet iedereen met een startnummer staat ook echt aan de start. Voor Sjors bijvoorbeeld vandaag geen ASML Marathon Eindhoven. Een enkelblessure gooit roet in het eten.
Thuiswedstrijd
Het evenement is in Eindhoven, dus uiteraard zijn er veel PSV-shirts in de straten te zien.
Start kwart marathon
De kwart marathon is van start gegaan.
Goede weersomstandigheden
De omstandigheden vandaag tijdens de halve marathon zijn uitstekend, volgens weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. "Rond tien uur zondagochtend, bij de start van de hele marathon, zal het een graad of 12 zijn", verwacht Willemsen. "De temperatuur is prima. Echt heel goed weer dus om een mooie tijd neer te zetten."
Drukke zaterdag
Op zaterdag deden er zo'n 11.000 sportievelingen mee aan onder andere de ASML Urban Walk, de City Run van 5 kilometer en de Jumbo Mini Marathon. Op zondag 12 oktober staan de kwart-, halve- en hele marathon op het programma.