Marathon Eindhoven: favorieten op kop • alle onderdelen gestart

10.15

De ASML Marathon Eindhoven is nog bezig, maar de organisatie kijkt ook al uit naar volgend jaar. Volgens parcoursdirecteur Wim Nuyts wordt er bij een evaluatie gekeken of er nog meer sportievelingen mee kunnen doen. "Het is een immens populair evenement. Iedereen kijkt er naar uit en we hebben zoveel enthousiaste deelnemers."

Tijdens de evaluatie gaat de organisatie ook kijken of Stratumseind terug kan keren in het programma. De uitgaansstraat werd voor deze editie geschrapt vanwege de veiligheid. "Er is heel veel over gepraat en er zijn veel meningen. Dat wil zeggen dat het leeft. Bij ons staat loopcomfort en veiligheid voorop. We gaan kijken hoe het we volgend jaar aan gaan pakken."