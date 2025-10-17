112-nieuws: Scheidsrechter (16) mishandeld, man (19) aangehouden • Dealer verstopt drugs goed, maar loopt toch tegen de lamp

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:40 Scheidsrechter (16) mishandeld, man (19) aangehouden Tijdens een zaalvoetbalwedstrijd in sporthal De Kievit aan de Linze in Geldrop is vrijdagavond een scheidsrechter mishandeld. Het slachtoffer zou 16 jaar oud zijn. De politie kwam vanwege de mishandeling met vier auto's naar De Kievit. Lees verder Foto: Google Maps.

08:30 Dealer verstopt drugs goed, maar loopt toch tegen de lamp Een drugsdealer is vrijdag op heterdaad betrapt in Best. Hij had de drugs verstopt in de holle ruimte van een adapter. Lees verder Foto: Instagram politie Best-Oirschot.

08:26 Minderjarige en volwassene vast na vernieling auto Een minderjarige is vrijdagnacht aangehouden na het vernielen van een auto aan de Grotestraat in Drunen. Ook een volwassene werd opgepakt. Lees verder Foto: Instagram politie digitaal Meierij.

06:31 Politie komt af op 'schreeuw om hulp', maar dit blijkt heel iets anders De politie kreeg vrijdagnacht een alarmerende melding uit Oosterhout. Er kwamen schreeuwen uit een huis. De melder dacht dat diegene dringend hulp nodig had. Lees verder Foto: Instagram politie Dongemond.

06:19 Politie valt huis binnen na melding over vuurwapen De politie viel vrijdagavond met zes eenheden een huis aan de Venkelstraat in Waalwijk binnen na een melding dat iemand daar een vuurwapen bij zich zou hebben. Lees verder Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

06:01 Ravage op weg na botsing: achteras bestelbus belandt in berm Een auto en een bestelbus botsten vrijdagnacht frontaal op elkaar op de Somerenseweg in Lierop. De weg was bezaaid met brokstukken en gereedschap dat door de klap uit de bus werd geslingerd. Ook een derde auto liep schade op bij het ongeluk. Lees verder Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.