112-nieuws: Scheidsrechter (16) mishandeld, man (19) aangehouden • Dealer verstopt drugs goed, maar loopt toch tegen de lamp
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:40
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
09:40
Scheidsrechter (16) mishandeld, man (19) aangehouden
Tijdens een zaalvoetbalwedstrijd in sporthal De Kievit aan de Linze in Geldrop is vrijdagavond een scheidsrechter mishandeld. Het slachtoffer zou 16 jaar oud zijn. De politie kwam vanwege de mishandeling met vier auto's naar De Kievit.
08:30
Dealer verstopt drugs goed, maar loopt toch tegen de lamp
Een drugsdealer is vrijdag op heterdaad betrapt in Best. Hij had de drugs verstopt in de holle ruimte van een adapter.
08:26
Minderjarige en volwassene vast na vernieling auto
Een minderjarige is vrijdagnacht aangehouden na het vernielen van een auto aan de Grotestraat in Drunen. Ook een volwassene werd opgepakt.
06:31
Politie komt af op 'schreeuw om hulp', maar dit blijkt heel iets anders
De politie kreeg vrijdagnacht een alarmerende melding uit Oosterhout. Er kwamen schreeuwen uit een huis. De melder dacht dat diegene dringend hulp nodig had.
06:19
Politie valt huis binnen na melding over vuurwapen
De politie viel vrijdagavond met zes eenheden een huis aan de Venkelstraat in Waalwijk binnen na een melding dat iemand daar een vuurwapen bij zich zou hebben.
06:01
Ravage op weg na botsing: achteras bestelbus belandt in berm
Een auto en een bestelbus botsten vrijdagnacht frontaal op elkaar op de Somerenseweg in Lierop. De weg was bezaaid met brokstukken en gereedschap dat door de klap uit de bus werd geslingerd. Ook een derde auto liep schade op bij het ongeluk.
05:50
Zwaargewonde bij steekpartij op azc-terrein, verdachte aangehouden
Bij een steekpartij op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk zijn vrijdagnacht twee mensen gewond geraakt. Een is er erg aan toe. Er is een verdachte aangehouden.
