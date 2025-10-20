Advertentie
112-nieuws: Automobilist voor tweede keer aangehouden zonder geldig rijbewijs • 180 supporters van Napoli aangehouden in centrum Eindhoven
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:18
nl
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:18
Automobilist voor tweede keer aangehouden zonder geldig rijbewijs
Een automobilist uit Veghel stapelde maandagavond fout op fout. De politie heeft zijn wagen in beslag genomen.
06:04
180 supporters van Napoli aangehouden in centrum Eindhoven
In het centrum van Eindhoven zijn maandagavond ongeveer 180 supporters van Napoli aangehouden. De politie meldt dat "hun gedrag aanleiding gaf tot ongeregeldheden". PSV speelt dinsdagavond in de Champions League tegen de Italiaanse voetbalclub.
05:56
Explosie bij juwelier, daders zonder buit gevlucht
In de nacht van maandag op dinsdag heeft bij juwelier Schute aan Achter de Driesprong in Rosmalen een explosie plaatsgevonden. Rond 02.40 uur werd vermoedelijk met zwaar vuurwerk geprobeerd een raam van de winkel te vernielen.
05:49
Explosief door brievenbus gegooid, groot gat in voordeur
In Helmond is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest bij een woning aan de Mgr. Swinkelsstraat. De explosie heeft een groot gat in de deur geblazen.
05:37
Trein ramt stilstaande auto op spoor
Op het spoor bij Boxtel is maandagavond een trein op een stilstaande auto gebotst. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel werd daardoor stilgelegd.
Advertentie
Advertentie