112-nieuws: Automobilist voor tweede keer aangehouden zonder geldig rijbewijs • 180 supporters van Napoli aangehouden in centrum Eindhoven

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:18 Automobilist voor tweede keer aangehouden zonder geldig rijbewijs Een automobilist uit Veghel stapelde maandagavond fout op fout. De politie heeft zijn wagen in beslag genomen. Lees verder Foto: Instagram politie

06:04 180 supporters van Napoli aangehouden in centrum Eindhoven In het centrum van Eindhoven zijn maandagavond ongeveer 180 supporters van Napoli aangehouden. De politie meldt dat "hun gedrag aanleiding gaf tot ongeregeldheden". PSV speelt dinsdagavond in de Champions League tegen de Italiaanse voetbalclub. Lees verder Foto: politie.nl.

05:56 Explosie bij juwelier, daders zonder buit gevlucht In de nacht van maandag op dinsdag heeft bij juwelier Schute aan Achter de Driesprong in Rosmalen een explosie plaatsgevonden. Rond 02.40 uur werd vermoedelijk met zwaar vuurwerk geprobeerd een raam van de winkel te vernielen. Lees verder Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

05:49 Explosief door brievenbus gegooid, groot gat in voordeur In Helmond is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest bij een woning aan de Mgr. Swinkelsstraat. De explosie heeft een groot gat in de deur geblazen. Lees verder Foto: Persbureau Heitink