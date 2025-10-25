Debat van het Zuiden: lijsttrekkers op campagne • Bontenbal populairst

16.00

De grootste groep Brabanders vindt Henri Bontenbal het meest geschikt als premier. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Omroep Brabant. Een derde van de Brabanders geeft in dat onderzoek aan Bontenbal het liefst als premiers te willen.

Zo'n 20 procent geeft aan iemand anders geschikter te vinden dan een lijsttrekker van de (waarschijnlijk) grootste partijen. Dat is een grotere groep dan de Brabanders die bijvoorbeeld Geert Wilders (14 procent) of Frans Timmermans (12 procent) het liefst in het torentje zien.

