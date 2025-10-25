Navigatie overslaan
LIVEBLOG

Debat van het Zuiden: lijsttrekkers op campagne • Bontenbal populairst

Vandaag om 16:00 • Aangepast vandaag om 17:02
(Foto: Chris Bakker)
(Foto: Chris Bakker)
Welkom in het liveblog voor het Debat van het Zuiden. Lijsttrekkers Geert Wilders (PVV), Henri Bontenbal (CDA), Rob Jetten (D66), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Dilan Yesilgöz (VVD), Joost Eerdmans (JA21) en Jimmy Dijk (SP) gaan om 19.30 in Mindlabs in Tilburg met elkaar in debat. Hier houden we je op de hoogte van het debat en geven we je een kijkje achter de schermen. Het debat is live te volgen bij Omroep Brabant op tv en online op de website en in de app.
Rick Lemmens & Chris Bakker
Geschreven door
Rick Lemmens & Chris Bakker

16.30

Zo ging het debat twee jaar geleden

Nog maar twee jaar geleden vond het vorige Debat van het Zuiden plaats. Hoogtepunten uit dat debat waren onder meer de aanval van D66-voorman Rob Jetten op Geert Wilders. Jetten noemde hem toen de 'haatprediker op rechts'. Een kunstje dat hij vanavond ongetwijfeld over wil doen.

Hier vind je de alle hoogtepunten uit het vorige debat

16.00

Bontenbal populairste premierskandidaaat

De grootste groep Brabanders vindt Henri Bontenbal het meest geschikt als premier. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Omroep Brabant. Een derde van de Brabanders geeft in dat onderzoek aan Bontenbal het liefst als premiers te willen.

Zo'n 20 procent geeft aan iemand anders geschikter te vinden dan een lijsttrekker van de (waarschijnlijk) grootste partijen. Dat is een grotere groep dan de Brabanders die bijvoorbeeld Geert Wilders (14 procent) of Frans Timmermans (12 procent) het liefst in het torentje zien.

Lees hier meer over het onderzoek

15.30

Lijsttrekkers op campagne

De lijsttrekkers gingen vandaag nog op campagne. Dilan Yesilgöz (VVD) ging op pad in Tilburg en PVV-leider Geert Wilders hield een 'meet& greet' in Volendam. Jimmy Dijk van de SP ging flyeren in Den Bosch.

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Henri Bontenbal (CDA), Rob Jetten (D66) en Dilan Yesilgöz (VVD) ondertekenden vanochtend het stembusakkoord van lhbtiq+-organisatie COC. De SP, Volt en Partij voor de Dieren zetten daar ook hun handtekening onder.

Jimmy Dijk voert zaterdagmiddag campagne in Den Bosch (Foto:ANP)
