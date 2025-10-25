Debat van het Zuiden: lijsttrekkers op campagne • Bontenbal populairst
Liveblog
Zo ging het debat twee jaar geleden
Nog maar twee jaar geleden vond het vorige Debat van het Zuiden plaats. Hoogtepunten uit dat debat waren onder meer de aanval van D66-voorman Rob Jetten op Geert Wilders. Jetten noemde hem toen de 'haatprediker op rechts'. Een kunstje dat hij vanavond ongetwijfeld over wil doen.
Bontenbal populairste premierskandidaaat
De grootste groep Brabanders vindt Henri Bontenbal het meest geschikt als premier. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Omroep Brabant. Een derde van de Brabanders geeft in dat onderzoek aan Bontenbal het liefst als premiers te willen.
Zo'n 20 procent geeft aan iemand anders geschikter te vinden dan een lijsttrekker van de (waarschijnlijk) grootste partijen. Dat is een grotere groep dan de Brabanders die bijvoorbeeld Geert Wilders (14 procent) of Frans Timmermans (12 procent) het liefst in het torentje zien.
Lijsttrekkers op campagne
De lijsttrekkers gingen vandaag nog op campagne. Dilan Yesilgöz (VVD) ging op pad in Tilburg en PVV-leider Geert Wilders hield een 'meet& greet' in Volendam. Jimmy Dijk van de SP ging flyeren in Den Bosch.
Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Henri Bontenbal (CDA), Rob Jetten (D66) en Dilan Yesilgöz (VVD) ondertekenden vanochtend het stembusakkoord van lhbtiq+-organisatie COC. De SP, Volt en Partij voor de Dieren zetten daar ook hun handtekening onder.