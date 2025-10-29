Uitslagenavond: D66 en PVV aan kop in exitpoll • uitslagen druppelen binnen

22.38

Het kiezersonderzoek van IPSOS in opdracht van de NOS zijn de verschuivingen van kiezers te zien. D66 wint volgens dat onderzoek vooral kiezers van GroenLinks-PvdA. 20 procent van mensen die bij de vorige verkiezingen op de linkse samenwerking stemden, koos deze keer voor D66. Rob Jetten wint in gelijke mate van NSC (13 procent) en de VVD (11 procent).

Uit het onderzoek blijkt ook waar de PVV-stemmers heengaan. De helft bleef Geert Wilders trouw, 11 procent ging vandaag niet meer stemmen en de VVD, JA21 en Forum voor democratie snoepten 9, 8 en 6 procent respectievelijk weg.

Het CDA trekt kiezers van NSC (32 procent), VVD (16 procent) en niet-stemmers (8 procent).