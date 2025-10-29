Verkiezingen: man stemt vanaf brancard • opkomst iets lager

18.05

De voorlopige opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen is iets lager dan twee jaar gelden rond deze tijd, schrijft de NOS. Ipsos I&O meldt om 17.55 uur een tussentijdse opkomst van 48 procent. Bij de verkiezingen in 2023 was dat 50 procent.

De hele dag is de opkomst al iets lager dan twee jaar geleden, toen de opkomst uiteindelijk 77,7 procent werd. Er kan nog tot 21.00 uur gestemd worden.