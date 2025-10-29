Uitslagenavond: D66 en PVV aan kop in exitpoll • winst voor CDA

21.55

"Het ziet er niet goed uit. Dat is een enorme teleurstelling, want we geloven in ons verhaal", zei Eddy van Hijum in De Observant in Amersfoort waar Nieuw Sociaal Contract (NSC) bijeen is om de uitslagenavond te volgen. Volgens de exitpolls krijgt NSC geen enkele zetel in de Tweede Kamer. Daarmee verliest de partij die in 2023 werd opgericht in één klap 20 zetels.



Van Hijum kondigde aan dat de partij hoe dan ook door zal gaan. Hij wil met NSC het verschil in de politiek blijven maken. Van Hijum wilde met NSC in de Tweede Kamer vooral strijden voor koopkrachtherstel, het afschaffen van "het ingewikkelde toeslagenstelsel" en het stimuleren van de woningbouw. "We blijven hoop houden en blijven knokken om een zetel, maar we moeten realistisch zijn", zei Van Hijum.