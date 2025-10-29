Uitslagenavond: D66 en PVV aan kop in exitpoll • winst voor CDA
Yesilgöz: VVD staat fier overeind
VVD-leider Dilan Yesilgöz is opgelucht dat het verlies van haar partij volgens een exitpoll beperkt is gebleven tot 1 zetel. De VVD "staat fier overeind", zei zij op de uitslagenavond. De liberalen zouden nog altijd kunnen rekenen op 23 zetels in de nieuwe Tweede Kamer. De partij stond een week geleden nog op een veel groter verlies in de peilingen.
NSC-lijsttrekker teleurgesteld
"Het ziet er niet goed uit. Dat is een enorme teleurstelling, want we geloven in ons verhaal", zei Eddy van Hijum in De Observant in Amersfoort waar Nieuw Sociaal Contract (NSC) bijeen is om de uitslagenavond te volgen. Volgens de exitpolls krijgt NSC geen enkele zetel in de Tweede Kamer. Daarmee verliest de partij die in 2023 werd opgericht in één klap 20 zetels.
Van Hijum kondigde aan dat de partij hoe dan ook door zal gaan. Hij wil met NSC het verschil in de politiek blijven maken. Van Hijum wilde met NSC in de Tweede Kamer vooral strijden voor koopkrachtherstel, het afschaffen van "het ingewikkelde toeslagenstelsel" en het stimuleren van de woningbouw. "We blijven hoop houden en blijven knokken om een zetel, maar we moeten realistisch zijn", zei Van Hijum.
Schiermonnikoog weer als eerste klaar met tellen
Traditiegetrouw heeft Schiermonnikoog als eerste gemeente alle stemmen geteld. Met een opkomst van 130 procent nog wel. GroenLinks-PvdA levert iets in, maar blijft de grootste op het eiland met 21,6 procent. D66 groeit er fors en kreeg er 20,5 procent van de stemmen.
(Oud)-coalitiepartijen verliezen flink, behalve VVD
Ook voor het afgelopen coalitie lijkt de regel te gelden dat regeren met de VVD tot verlies leidt. De exitpoll laat een gezamenlijk verlies van 36 zetels zien voor een coalitie die ooit met 88 zetels begon. De PVV staat nu op 25 zetels (-12), VVD op 23 (-1), NSC op 0 (-20) en BBB op 4 (-3). De exitpoll kan er 1 , maximaal 2 zetels naast zitten.
Wilders over uitslag
Brabanders in de Tweede Kamer
Geen verschuivingen in definitieve exitpoll
Ook in de definitieve exitpoll van Ipsos I&O gaan D66 en de PVV gelijk op. Er zitten geen verschuivingen in de geschatte zetelaantallen. Het is belangrijk om te onthouden dat de exitpoll 1, maximaal 2 zetels af kan wijken.
50PLUS koerst af op terugkeer
In de eerste exitpoll lijkt ouderenpartij 50PLUS af te koersen op een terugkeer in de Tweede Kamer. De partij won in 2021 nog 1 zetel, maar verdween al snel uit de kamer na een afsplitsing. 50PLUS, nu geleid door oud-politietopman Jan Struijs, lijkt nu 2 zetels te halen.
De volledige exitpoll
Zoveel zetels halen de partijen in de eerste exitpoll van Ipsos I&O in opdracht van NOS en RTL. De exitpoll is een indicatie van de verkiezingsuitslag, gebaseerd op een peiling door Ipsos I&O in opdracht van de NOS en RTL bij 65 stembureaus in het hele land.
Winst voor CDA en JA21, NSC stort volledig in
Grote vreugde bij het CDA en JA21 vanavond. Henri Bontenbal lijkt het CDA bijna met een factor vier te vergroten naar 19 zetels (was 5). JA21 mag ook heel tevreden zijn met 9 zetels. Dat was er eerst eentje. Ondertussen lijkt het einde oefening voor NSC. De oude partij van Pieter Omtzigt, die de vorige keer nog uit het niets 20 zetels won, staat nu op 0 zetels.
VVD levert amper in, groter verlies verwacht voor GroenLinks-PvdA
Na een vrijwel vlekkeloze campagne levert Frans Timmermans met zijn GroenLinks-PvdA 5 zetels in in de eerste exitpoll en komt uit op 20. Ondertussen lijkt de VVD, na een hectische campagne bijna niet in te leveren: de partij staat op 23 zetels. De foutmarge van de exitpoll is 1 zetel.
PVV en D66 grootste partijen in exitpoll
De PVV levert 12 zetels in en haalt 25 zetels in de eerste exitpoll. D66 gaat samen met de partij van Geert Wilders aan kop met 27 zetels. Binnen de foutmarges van de exitpoll staan de partijen gelijk.
Opkomst door de jaren heen
Wordt de opkomst vandaag ietsje lager dan bij de vorige verkiezingen? Alle voorlopige cijfers duiden daar wel op. De geschiedenis leert dat als de opkomst in Brabant meestal een beetje lager is dan de landelijke, maar wel meestijgt en daalt met de landelijke trend.
Hoe werkt een exitpoll?
Om 21.00 uur wordt de voorlopige exitpoll verwacht. Dat is een soort schaduwverkiezing die onderzoekers van bureau Ipsos I&O in opdracht van de NOS en RTL Nieuws hebben gedaan bij 65 stembureaus verdeeld over Nederland. Die stembureaus zijn zo geselecteerd, dat ze bij elkaar een representatief beeld geven van het stemgedrag van alle kiezers. Ook de opkomst is gemeten. Er doen ongeveer 80.000 kiezers mee.
De praktijk leert dat de exitpoll een betrouwbare indicatie geeft van de zetelverdeling in de Tweede Kamer. Belangrijk om in het oog te houden is dat Ipsos I&O daarbij een foutmarge hanteert van een zetel per partij, maar dat dit er in uitzonderlijke gevallen ook twee kunnen zijn.
Nog een halfuur stemmen
Nog een halfuur te gaan totdat de stembussen sluiten. Om 21.00 uur sluiten de stembureaus en beginnen de vrijwilligers met tellen. Om 21.00 uur breng Ipsos I&O ook de eerste exitpoll naar buiten in opdracht van NOS en RTL. Later in de avond en nacht komen de uitslagen uit gemeenten binnen. Voor alle informatie ben je natuurlijk op de juiste plek in dit liveblog.
Uitslag vorige verkiezingen
Zo stemde Brabant de vorige keer tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2023:
Welkom in het liveblog over de Brabantse uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.