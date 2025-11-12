Burgemeester over verdwijnen Moerdijk: 'Mag geen spookdorp worden'
De gemeente Moerdijk stelt die voorwaarden bij het gesprek op 1 december met het Rijk en de provincie. Dan wil Moerkerke zwart op wit krijgen dat er goed voor de inwoners wordt gezorgd. "Daarna kijken we hoe we dat precies gaan doen", legt hij uit.
"Het gaat niet om stenen of geld alleen, maar er moet wel een goede compensatie zijn. We moeten mensen echt een toekomstperspectief kunnen bieden." Er wordt gekeken naar afspraken in de regio voor huurders of naar het realiseren van een nieuw wijkje 'Moerdijk'. "Al dat soort opties komen langs", zegt de burgemeester.
"Het moet niet zo zijn dat je met een zak geld op straat wordt gezet." Volgens Moerkerke is het de bedoeling dat er per inwoner gekeken wordt of ze bij een nieuwe woning terechtkomen die vergelijkbaar is met hun huidige woning. "Die garantie gaan wij van het Rijk vragen. Dat is voor ons een voorwaarde. Er valt niet met ons te praten op het moment dat die voorwaarden niet worden ingewilligd. Geen randvoorwaarden, geen beslissing", benadrukt hij.
"Het mag geen spookdorp worden."
Tot het zover is, wil de burgemeester het dorp levend houden. Hij wil onder meer de school openhouden en de verkeersdrukte aanpakken. In huizen die leegkomen, zouden mogelijk jonge gezinnen kunnen komen wonen. "Dat soort dingen moeten we met elkaar zoeken. Het mag geen spookdorp worden, maar een dorp waar we goed moeten kunnen blijven leven."
Tijdens een speciaal belegde bijeenkomst dinsdagavond liet de gemeente bewoners weten dat hun dorp met 1130 inwoners, gaat verdwijnen om ruimte te maken voor de uitdijende industrie. In 2028 start de bouw van nieuwe energiestations, die in 2033 klaar moeten zijn. Daarvoor is 450 hectare ruimte nodig. Ook wordt er gewerkt aan andere projecten in het gebied.
"Het is de meest vergaande en zware beslissing die ik ooit heb moeten nemen."
De burgemeester vond het zwaar om die boodschap te brengen en was zelf ook emotioneel. "Welke richting je ook kiest, onderaan de streep doet het iets met mensen", vertelt hij. "Mensen die er al generaties wonen, mensen die net een huis hebben gekocht, die hier alles hebben wat ze willen", somt hij op. "Dat daar emotie bij hoort, is meer dan begrijpelijk. Die emotie komt ook bij ons binnen. Het is de meest vergaande en zware beslissing die ik ooit heb moeten nemen."
Moerkerke woont zelf ook in het dorp. "Ook wij hebben thuis het gesprek: nemen we wel of geen nieuwe keuken? Maar dat haalt het niet bij mensen die hier al generaties lang wonen."