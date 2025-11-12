Burgemeester over verdwijnen Moerdijk: 'Mag geen spookdorp worden'

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk gaat zich er hard voor maken dat inwoners een goede compensatie krijgen als hun dorp verdwijnt. "Er valt niet met ons te praten op het moment dat het Rijk die voorwaarden niet inwilligt", zegt hij. "Geen randvoorwaarden, geen beslissing."

De gemeente Moerdijk stelt die voorwaarden bij het gesprek op 1 december met het Rijk en de provincie. Dan wil Moerkerke zwart op wit krijgen dat er goed voor de inwoners wordt gezorgd. "Daarna kijken we hoe we dat precies gaan doen", legt hij uit.

"Het gaat niet om stenen of geld alleen, maar er moet wel een goede compensatie zijn. We moeten mensen echt een toekomstperspectief kunnen bieden." Er wordt gekeken naar afspraken in de regio voor huurders of naar het realiseren van een nieuw wijkje 'Moerdijk'. "Al dat soort opties komen langs", zegt de burgemeester.

"Het moet niet zo zijn dat je met een zak geld op straat wordt gezet." Volgens Moerkerke is het de bedoeling dat er per inwoner gekeken wordt of ze bij een nieuwe woning terechtkomen die vergelijkbaar is met hun huidige woning. "Die garantie gaan wij van het Rijk vragen. Dat is voor ons een voorwaarde. Er valt niet met ons te praten op het moment dat die voorwaarden niet worden ingewilligd. Geen randvoorwaarden, geen beslissing", benadrukt hij.