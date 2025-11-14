Verdubbeling celstraffen voor veroorzakers wildwesttaferelen in Veldhoven

Vier mannen uit Veldhoven en Helmond zijn vrijdag door het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot zes jaar cel. Ze schoten in 2019 op vier familieleden tijdens een ruzie op straat. De rechtbank gaf hen eerder drie jaar cel, maar het hof vindt die straf veel te laag en verdubbelde hem.

De vier verdachten (van 27, 27, 51 en 61 jaar) kwamen in oktober 2019 in Veldhoven toevallig een auto tegen waarin vier familieleden zaten. Tussen beide families speelde al langer een conflict. De twee auto's raakten met elkaar in botsing. Daarna ging het helemaal mis. De vier mannen trokken een wapen en schoten op de andere auto. Op de vlucht beschoten

De slachtoffers probeerden te vluchten, maar werden volgens het hof al schietend achtervolgd. Een van hen werd in zijn been geraakt. De andere drie kwamen met de schrik vrij.