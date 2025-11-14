Wildwesttaferelen midden op straat, daders krijgen dubbel zo veel celstraf

Vier mannen uit Veldhoven en Helmond zijn vrijdag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot zes jaar cel. Ze schoten in 2019 op vier familieleden tijdens een ruzie op straat. De rechtbank gaf hen eerder drie jaar cel, maar het hof vindt die straf veel te laag en verdubbelde die.

De vier verdachten (van 27, 27, 51 en 61 jaar) kwamen in oktober 2019 in Veldhoven toevallig een auto tegen waarin vier familieleden zaten. Tussen de twee families speelde al langer een conflict. De twee auto's raakten met elkaar in botsing. Daarna ging het helemaal mis. De vier mannen trokken een wapen en schoten op de andere auto. Op de vlucht beschoten

De slachtoffers probeerden te vluchten, maar werden volgens het hof al schietend achtervolgd. Een van hen werd in zijn been geraakt. De andere drie kwamen met de schrik vrij.

De schietpartij gebeurde op een openbare weg in Veldhoven. Volgens het hof moet dat niet alleen voor de slachtoffers heel beangstigend zijn geweest, maar ook voor omwonenden en iedereen die toevallig langsreed. Dat er geen doden zijn gevallen, is volgens de rechters puur geluk geweest. Op Dumpert is een filmpje te zien van een omwonende. Bij de beelden schrijft hij dat een van de gewonden in zijn tuin zat. Geen verantwoordelijkheid

De vier mannen hebben tijdens de rechtszaak geen verantwoordelijkheid genomen voor wat er is gebeurd, iets wat het hof hen zwaar aanrekent. Het Openbaar Ministerie eiste ruim zeven jaar cel, maar het hof kwam uit op zes jaar en zes maanden. Omdat de zaak te lang heeft geduurd, wordt die straf met een half jaar verminderd. Daardoor komt de uiteindelijke straf uit op zes jaar voor alle vier de mannen. Volgens het hof werkten de verdachten samen en zijn ze daarom allemaal even verantwoordelijk voor de schietpartij.