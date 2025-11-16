Deel Leyhoeve Tilburg blijft dicht na brand: nog niet alle bewoners terug
Zaterdagmiddag brak er rond vijf uur brand uit in woonzorgcentrum Leyhoeve. In het complex wonen veelal ouderen, van wie sommigen zelfstandig zijn en anderen juist een hulpvraag hebben. De brand begon in een meterkast op de tweede etage. Ook een waterleiding brak, waardoor er waterschade ontstond.
De hulpdiensten kwamen massaal naar het woonzorgcomplex. Hoewel de brand uiteindelijk meeviel, moesten er wel zo’n tweehonderd bewoners worden geëvacueerd. De mobiele eenheid van de politie was aanwezig om te helpen met evacueren. De schrik zat er goed in bij de bewoners die ineens een hele stoet hulpdiensten de parkeerplaats zagen oprijden. De bewoners werden opgevangen in het nabijgelegen Van der Valk Hotel.
Een deel mocht weer naar huis
Bij het hotel werden veel opgevangen bewoners opgehaald door familie en vrienden. Een deel van de bewoners mocht zaterdagavond weer naar huis. Ook de bewonersgroep die structurele zorg nodig heeft, mocht grotendeels terug.
In de loop van de middag meer duidelijkheid
Bewoners van veel zelfstandige appartementen moesten zaterdagnacht ergens anders slapen. Een deel bracht de nacht door in het Van der Valk Hotel. De gemeente Tilburg zegt dat er opvang is geregeld tot in ieder geval maandag.
Bewoners die nog niet terug kunnen, wordt geadviseerd hun inboedelverzekering te raadplegen. Veel appartementen in het gebouw zijn zelfstandige wooneenheden, waardoor die bewoners zaken moeten regelen met hun eigen verzekering.
In de loop van de middag wordt meer duidelijk over hoe groot de schade is en wanneer alle bewoners weer terug kunnen.
