Deel Leyhoeve Tilburg blijft dicht na brand: nog niet alle bewoners terug

Een deel van woonzorgcentrum Leyhoeve in Tilburg is nog steeds afgesloten. Nog niet alle bewoners kunnen terug naar huis. Schade-experts gaan in de loop van de ochtend kijken hoe groot de schade is na de brand van zaterdag. Twee mensen liepen zware verwondingen op, twee anderen lichte. Hoe het zondagmorgen met de slachtoffers gaat, is niet bekend.

Zaterdagmiddag brak er rond vijf uur brand uit in woonzorgcentrum Leyhoeve. In het complex wonen veelal ouderen, van wie sommigen zelfstandig zijn en anderen juist een hulpvraag hebben. De brand begon in een meterkast op de tweede etage. Ook een waterleiding brak, waardoor er waterschade ontstond. De hulpdiensten kwamen massaal naar het woonzorgcomplex. Hoewel de brand uiteindelijk meeviel, moesten er wel zo’n tweehonderd bewoners worden geëvacueerd. De mobiele eenheid van de politie was aanwezig om te helpen met evacueren. De schrik zat er goed in bij de bewoners die ineens een hele stoet hulpdiensten de parkeerplaats zagen oprijden. De bewoners werden opgevangen in het nabijgelegen Van der Valk Hotel.