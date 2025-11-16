WC Experience brengt emotionele ode aan Moerdijk dat dreigt te verdwijnen

De band WC Experience uit Raamsdonksveer bracht tijdens hun optreden in cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle afgelopen vrijdag een ode aan Moerdijk. Het nummer 'Prachtig Durp' werd opgedragen aan het dorp dat dreigt te verdwijnen door de oprukkende industrie.

Toen hij het nieuws hoorde over Moerdijk, kon zanger Patrick Marcelissen uit Raamsdonksveer maar één ding denken: “Goeiedag, wat is dit nou weer. Het zou je dorp maar zijn.” Op Facebook schrijft hij: “Te ver van ons bed zullen de meesten denken. Maar stel je eens voor: het zal jouw dorp maar zijn dat door de oprukkende industrie van de kaart wordt geveegd.” Vooral de verhalen dat bijvoorbeeld de begraafplaats in Moerdijk zou kunnen verdwijnen, raken Patrick diep. “Zoiets is toch vreselijk. Als dat hier in Raamsdonksveer zou gebeuren met de begraafplaats… Daar liggen mijn ouders begraven. Ik zou op het graf blijven zitten om dat tegen te houden.”

“We moesten dat nummer wel spelen tijdens de show. Ik was het nummer aan het inleiden en ik stond daar gewoon kwaad te worden. Na alles wat ze daar hebben meegemaakt. Dat is vreselijk.” En dus zong de zanger voor een groot kombord van Moerdijk: “Gij hoort bij mij. Als het zand bij een woestijn. Als water bij de haven. Of een couplet bij dit refrein. Ik wil altijd bij jou zijn, prachtig durp.”

“Het zijn kleine beetjes die hopelijk bijdragen aan het behoud van dit dorpje"

Niet alleen werd er muzikaal een ode gebracht aan Moerdijk, ook tekende de band de petitie die oproept om het dorp niet te laten verdwijnen. Die petitie is zondagmiddag al bijna vierduizend keer getekend. “Het zijn kleine beetjes die hopelijk bijdragen aan het behoud van dit Brabantse dorpje", zegt Patrick. De opsteller van de petitie slaat alarm omdat het dorp Moerdijk volgens hem met sloop wordt bedreigd om de haven meer ruimte te geven voor uitbreiding. Hij stelt dat het vooral de haven is die het dorp met de grond gelijk wil maken, terwijl de inwoners helemaal niet willen vertrekken. De angst voor het verdwijnen van het dorp vormt dan ook de kern van de petitie. De aanleiding voor die dreiging ligt in de plannen voor uitbreiding van het haven- en industriegebied binnen de zogenoemde Powerport-regio, een belangrijk onderdeel van het Nederlandse energiesysteem. Voor nieuwe energie-infrastructuur is zeker 450 hectare grond nodig, en het gemeentebestuur ziet het dorp Moerdijk als geschikte locatie vanwege de ligging bij water, spoor en snelwegen. Dat vooruitzicht voedt de zorgen van inwoners, en daarmee de oproep van de petitie om het dorp te beschermen. Hier lees je alle verhalen over het verdwijnen van het dorp Moerdijk.

