Coffeeshopbaas Van Laarhoven eist rechtvaardigheid na 'lawine van ellende'

De Nederlandse Staat voelt zich er niet verantwoordelijk voor dat voormalig coffeeshop-pionier Johan van Laarhoven uit Tilburg jarenlang in een Thaise cel zat. Dat bleek maandag tijdens een rechtszaak die was aangespannen door Van Laarhoven. Volgens Van Laarhoven heeft de Staat uitgelokt dat hij jarenlang in de vieze en gevaarlijke Thaise cel zat. Hij wil uiteindelijk een schadevergoeding van 44 miljoen euro, maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

"Het gaat nu beter dan toen ik gedetineerd was. Maar ik heb veel lichamelijke en psychische klachten. En ik kan geen bankrekening meer openen door de leugens van het Openbaar Ministerie", zei Van Laarhoven aan het begin van de rechtszaak. "Ik kan geen huis meer kopen. Ben mijn gezin kwijt. Ik voel me persona non grata." De rechtbankvoorzitter las de verhalen van Van Laarhoven over groepsverkrachtingen en zelfdodingen in de Thaise gevangenis en noemde ze 'huiveringwekkend'. Het was mensonterend wat de Tilburger meemaakte, daarover is iedereen het volledig eens. Maar wie is daar verantwoordelijk voor? De Thaise politie die hem oppakte? Of had ook Nederland daar een dubieuze rol in? De advocaten van Van Laarhoven stellen dat er bewust valse informatie is gepresenteerd aan de Thaise autoriteiten en dat hij als ‘drugslord’ werd neergezet. Een mailtje van een Bredase officier van justitie had als strekking: 'Jarenlang heeft hij de lusten van het land gehad, nu de lasten’' "Een handelwijze die nietsontziend wreed is. Een duivels plan", zei een van de advocaten van Van Laarhoven. De arrestatie van Johan van Laarhoven en Tukta gebeurde ook nog eens tegen de achtergrond van een militaire staatsgreep in Thailand toen. Mensenrechten waren ver te zoeken in een land waar de doodstraf bestaat.

Waarom zat Johan van Laarhoven in een cel in Thailand? Van Laarhoven woonde al sinds 2008 in Thailand. Er kwam een strafrechtelijk onderzoek tegen hem. Hij zou via zijn coffeeshops in Tilburg en Den Bosch miljoenen hebben weggesluisd. Ook naar Thailand. Politie en het Openbaar Ministerie (OM) in Breda vroegen in 2014 informatie aan de collega's in Thailand en gaven uitleg. Maar de Thai pakten Johan en zijn partner Tukta op. Ze werden veroordeeld tot extreem hoge straffen en zaten vast tot de zomer van 2020. Terwijl Johan van Laarhoven en Tukta leden in de Thaise gevangenis, kwamen er acties op gang in Nederland. Broer Frans riep politiemensen en officieren van justitie ter verantwoording. Vanaf 2016 liepen getuigenverhoren. De Nationale Ombudsman oordeelde dat Nederland onzorgvuldig handelde.

De Staat zat maandag met eigen advocaten in de zaal. Ze benadrukten dat er volgens hen een goede reden was om in actie te komen tegen Van Laarhoven. "In het onderzoek naar ernstige strafrechtelijke feiten is men op een gegeven moment gestuit op vertakkingen naar het buitenland", zei de advocaat. "Het vermoeden was dat hij vanuit daar de criminele organisatie aanstuurde." "De Staat heeft niet aangestuurd op vervolging in Thailand. Er is wel rekening gehouden met de belangen. De straf voor feiten daar, dat kan de staat niet worden verweten." Johan van Laarhoven zat te luisteren en wierp zijn handen in de lucht en zei: “Leugens, leugens, leugens, ik word er helemaal gek van!“ De advocaat van de overheid vermeldde ook nog dat de strafzaak eindigde met boetes, taakstraffen en een miljoenontneming die betaald is, ook door Johan van Laarhoven.

"Ik blijf zeggen dat ik niks strafbaars heb gedaan."

Daar is Johan nog boos over, zei hij. "Het OM dwong ons met het mes op tafel een schikking te tekenen. Als wij dat niet zouden accepteren, dan zouden ze ons nog eens vijftien jaar in de rechtbank houden. Ik ben 65 dan zou ik tot 80 daar zijn. En er lag beslag op alle bezittingen en we moesten ook de advocaat betalen. En ze wilden alle coffeeshops sluiten. Ik blijf zeggen dat ik niks strafbaars heb gedaan." Van Laarhoven wil zijn leven terug, vertelde hij. Hij sprak over 'een nooit ophoudende lawine van ellende'. Hij werd tijdens de zitting ook bijgestaan door broer Frans die steeds naast hem zat. Ex-vrouw Tukta luisterde mee via een videoverbinding en had dezelfde boodschap als Johan: mijn leven is stuk, ik wil gerechtigheid. Aan het eind kon Johan van Laarhoven even niks meer uitbrengen en werd hij emotioneel. De rechtbank beslist in februari of het optreden van politie en justitie, oftewel: de Staat der Nederlanden, door de beugel kon. Of de rechters ook beslissen over de schadeclaim is onbekend. Vorig jaar is al een keer 44 miljoen euro genoemd als schadevergoeding, maar dat kwam op deze zitting niet ter sprake. In deze video leggen we je de zaak-Van Laarhoven helemaal uit: