Poging om Fontys-docente te verkrachten: man gaat cel in

Een 42-jarige man is maandag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor een poging om een docente van Fontys Hogeschool in Eindhoven te verkrachten. De Bulgaar, die in ons land als uitzendkracht werkte, kreeg een gevangenisstraf van twee jaar en tbs met dwangverpleging.



Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van ruim 5.400 euro.

De aan cocaïne verslaafde man liep op 30 mei 2024 het schoolgebouw aan de Rachelsmolen binnen, zag de medewerker lopen en duwde haar een toilethokje in. Daar bedreigde hij de vrouw met een mes en eiste hij seks. De verdachte deed zijn broek naar beneden en betastte de borsten van het slachtoffer. Ze wist uiteindelijk te ontkomen, maar raakte wel gewond aan een hand.



Wat was de verklaring van de man?

Twee uur later werd de man aangehouden op het balkon van een appartement van een zorgcentrum. Hij werd betrapt bij een inbraak. De man was met een noodhamer de woning binnen gekomen en ging er op zoek naar waardevolle spullen. Hij zei tijdens de zitting dat hij zich dit allemaal niet meer kan herinneren. Mogelijk was hij uit op goederen om in zijn drugsgebruik te kunnen voorzien, zo dacht hij.



Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er onder meer rekening mee dat de poging tot verkrachting een zeer traumatische ervaring was voor het slachtoffer. Zij ondervindt hier nog steeds (psychisch) last van. Daarbij komt dat de verdachte eerder in Duitsland is veroordeeld, toen ging het om diefstallen (met geweld). Hij moet nog een straf uitzitten en berecht worden voor een vergelijkbaar vergrijp als in Eindhoven.