Peperdure fietsen gestolen uit zaak van Erwin: vier mannen opgepakt

Vier mannen zijn aangehouden na een roof van acht peperdure fietsen uit de bekende rijwielzaak van Erwin Rings in Goirle. Dat heeft de politie de eigenaar van de zaak laten weten. Het viertal kwam donderdagnacht met grof geweld de zaak van Rings binnen. Hij is blij met de aanhouding van de verdachten: "Laat ze maar goed worden gestraft, van die fietsen hebben we al afscheid genomen."

De verdachten zijn 27, 28, 33 en 44 jaar en ze werden zaterdag met hulp van een politiehelikopter opgespoord. Waar ze zijn gevonden, waarom ze toen bij elkaar waren en wat hun woonplaatsen zijn is niet bekendgemaakt. De inbraak in de fietsenwinkel aan de Poppelseweg in Goirle was in de nacht van donderdag op vrijdag. Agenten gingen na een melding met politiehonden naar de plek toe en zagen dat er een raam kapot was. Er waren overduidelijk fietsen uit het pand meegenomen. En niet de minste, vertelde Rings de volgende ochtend. "Ze wisten precies wat ze moesten hebben. Ze hebben niet in het donker lukraak fietsen uitgekozen, maar hebben de kostbaarste fietsen eruit gepikt en goedkopere laten staan", zo zei de ondernemer tegen Omroep Brabant. "En als ik naar hun leeftijden kijk, dan moeten de vier mannen die nu vastzitten, wel verantwoordelijk zijn voor die diefstal", zo voegde hij er maandagavond aan toe.



Rings is blij dat de politie het viertal toch nog snel in de kraag heeft weten te grijpen. In de nacht van de brutale inbraak had de politie met honden in straten en weilanden direct gezocht naar sporen en aanwijzingen, maar dat liep op niks uit. Een dag later had ze wel succes. Rings: "Ik hoop dat ze goed gestraft worden en dat dit me nooit meer zal overkomen. Of ik nu ook hoop dat de fietsen terugkomen? Nou, hiervan hebben we in gedachten al afscheid genomen."

"Voor mijn gevoel is het niet te verkopen om die fietsen weer in de winkel te zetten."

"Op camerabeelden is goed te zien hoe lomp die mannen te werk zijn gegaan. En daarna hebben ze die fietsen nog een eind over de straten gesleept. Ik denk dat die zo beschadigd zijn dat ze niet verkocht kunnen worden. En al zou ik ze terugkrijgen: voor mijn gevoel is het niet te verkopen om die fietsen weer in de winkel te zetten", laat Rings weten. Hij meldt verder dat de politie hem op de hoogte zal houden van het onderzoek naar de handel en wandel van het viertal. De fietsenverkoper, die in 2016 ook al door diefstal werd gedupeerd maar over klanten niet te klagen heeft: "Wie weet hebben ze nog wel meer uitgehaald." Erwin Rings was aangeslagen door de ravage en de diefstal: