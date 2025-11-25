Arts die navelstrengbloed toediende aan kinderen 'moet vervolgd worden'

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) wil dat de Veldhovense arts Jens Fischer wordt vervolgd voor het toedienen van navelstrengbloed bij bijna 200 kinderen. Het bestuur van de VtdK heeft een dringend verzoek ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

In september werd bekend dat de anesthesist door de inspectie op de vingers was getikt. De Veldhovense arts zou in totaal bijna tweehonderd bloedtransfusies hebben uitgevoerd met Slowaaks navelstrengbloed bij kinderen. De arts deed de belofte dat het navelstrengbloed autisme, klachten van beroertes en hersenverlamming zou verhelpen. Later bleek dat hij helemaal niet de juiste vergunning had voor transfusies.

'Vervolg de arts die dit heeft gedaan'

De vereniging roept de inspectie nu op om op te treden tegen de arts die hiervoor verantwoordelijk is. In de brief stelt zij dat Fischer twee jaar lang de wet heeft overtreden door zich schuldig te maken aan 'uiterst dubieuze, ernstige kwakzalverij en het uitvoeren van risicovolle verrichtingen.' Een overtreding waarbij 'nota bene jonge kinderen aan experimentele behandelingen zijn onderworpen.'

Volgens het bestuur van de VtdK, dat bestaat uit reguliere artsen die kwakzalverij willen bestrijden, is het noodzakelijk dat de arts wordt bestraft om herhaling te voorkomen. De vereniging wijst de inspectie er bovendien op dat zij een klacht kan indienen bij het Regionaal Tuchtcollege of aangifte kan doen bij het Openbaar Ministerie.

Wat dacht de arts?

De arts zelf geloofde dat hij de patiënten met het navelstrengbloed kon genezen. Volgens Fischer kon een van de kinderen na de behandeling rekenen, terwijl het dat vooraf niet kon. Hij gaf eerder bij Omroep Brabant aan het vreemd te vinden dat de Inspectie hem op de vingers had getikt.

Ook werkzaam in tandartspraktijken

Naast de behandelingen met navelstrengbloed, werkte Fischer ook als zzp'er bij twee Brabantse tandartspraktijken in Best en Oirschot. Bij een onaangekondigd bezoek van de inspectie werd in de praktijk in Best een gebruikte zak navelstrengbloed in een koelkast in een opslagruimte gevonden.