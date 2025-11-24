112-nieuws: Drugs, veel geld, wapen en aanhoudingen bij controle politie • Ongeluk op snelweg A2 bij Vught: forse vertraging voor verkeer

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

18:02 Drugs, veel geld, wapen en aanhoudingen bij controle politie Meerdere aanhoudingen en de vondst van drugs, een wapen en naar schatting tienduizenden euro's aan contant geld. Dat was het resultaat van controles die vorige week dinsdag en woensdag werden gehouden in Eindhoven en omgeving en De Kempen. De politie heeft dit maandag bekendgemaakt. Lees verder

17:09 Ongeluk op snelweg A2 bij Vught: forse vertraging voor verkeer Er is rond vijf uur maandagmiddag een ongeluk gebeurd op de snelweg A2 bij Vught. In de richting van Utrecht was de vertraging tegen half zes opgelopen naar een uur, zo melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Maar snel daarna liep de extra reistijd terug. Lees verder

16:18 Vrouw (65) uit Helmond opgelicht door nepbankmedewerker De politie heeft een man aangehouden die in augustus een 65-jarige vrouw uit Helmond zou hebben opgelicht. De man pinde toen op de Mgr. Nolenslaan in Schiedam met de pas van zijn slachtoffer. Lees verder

14:33 17-jarige jongen met wapen opgepakt tijdens zoektocht naar mishandeling De politie heeft zondag iemand opgepakt voor de mishandeling van drie meisjes bij het station in Rijen. Bij de zoektocht naar de verdachte stuitten agenten ook op een minderjarige jongen die een boksbeugel bij zich had. Lees verder

14:07 Bedrijfspand in Veghel ontruimd na rook bij heftruck Het pand van een transportbedrijf aan De Amert in Veghel is maandagmiddag ontruimd. Medewerkers van het bedrijf ontdekten rook bij een heftruck die opgeladen werd. Lees verder

13:45 Politiehelikopter ingezet na inbraak in Goirle, vier mannen opgepakt De politie heeft zaterdag vier mannen aangehouden die verdacht worden van een inbraak in een bedrijfspand aan de Poppelseweg in Goirle. De mannen zijn tussen de 27 en 44 jaar oud. Lees verder

12:40 Drie mannen aangehouden na inbraak op bedrijventerrein in Rijen Drie mannen uit Tilburg zijn zondagavond aangehouden omdat ze op een bedrijventerrein de Parallelweg in Rijen hadden ingebroken. De politie kreeg een melding dat er mensen rondliepen op het terrein en ging er met meerdere politieauto's naartoe. Lees verder

10:50 Man gaat na autopech aan de wandel op vluchtstrook A50 Een automobilist heeft zondag een boete gekregen omdat hij op de vluchtstrook van de A50 wandelde. Zijn auto had het bij op de snelweg bij Herpen begeven, waarna hij besloot een eindje te gaan lopen. Lees verder

10:24 Fietser gewond na botsing op kruising in Haghorst Een fietser is maandagochtend op de kruising van de Moergestelseweg en Driehuizerweg in Haghorst aangereden door een auto. Lees verder