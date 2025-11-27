Soldatenbeeld per ongeluk onthoofd: 'De 'dader' schrok er zelf van'

Het onthoofden van het soldatenstandbeeld in Veghel in september was geen opzet. Dat zeggen de politie en de gemeente Meierijstad tegen Omroep Brabant. De gemeente is bezig de situatie met de dader en zijn ouders op te lossen.

De zittende soldaat had in september van het ene op het andere moment geen hoofd meer. Omdat het oorlogsmonument in juli ook al werd vernield en eenzelfde beeld in Schijndel zelfs twee keer werd gestolen, dachten inwoners van de gemeente Meierijstad dat het deze keer weer vandalisme was.

Dat blijkt niet zo te zijn. "Een voorbijganger is er tegenaan gaan zitten of leunen, waardoor het beeld beschadigd is geraakt", verklaart de politie. "De 'dader' schrok er zelf van en meldde zich meteen bij politieagenten die in de buurt waren."

Hoe wordt de schade betaald?

De vernielingen in Veghel en Schijndel hebben volgens de politie en gemeente niks met elkaar te maken. "De vernieling in Veghel is nu een verzekeringskwestie tussen de dader en zijn ouders en de gemeente", laat de gemeente weten. "We proberen een deel van de kosten vergoed te krijgen. Voor het overige deel draait de gemeente op." Er worden geen verdere stappen ondernomen.

Naast Schijndel en Veghel staan er ook beelden in Eerde en Sint-Oedenrode. Momenteel worden de beelden gevuld met beton, zodat ze niet meer zomaar gestolen kunnen worden.