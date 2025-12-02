Rioolwaterzuivering in Haps nog zeker maanden op noodstroom

De rioolwaterzuivering in Haps blijft nog zeker een aantal maanden op noodstroom werken. "De herstelwerkzaamheden van de elektra kosten veel tijd", laat waterschap Aa en Maas weten.

Poep op terrein Vorige week dinsdag viel de stroom van de zuiveringsinstallatie uit. Op het terrein van de rioolwaterzuivering lag poep en de riolen stroomden over, omdat er te veel afvalwater in terechtkwam.

De oorzaak van de problemen wordt nog onderzocht. "We weten dat het is begonnen bij de pompen", zegt een woordvoerder van het waterschap dinsdag.

Vuil water moest daarom worden weggevoerd via de Maas. Inwoners van de gemeente Land van Cuijk en de dorpen Zeeland en Odiliapeel werd gevraagd de wc zo min mogelijk door te spoelen en terughoudend te zijn met water door de gootsteen te laten gaan. Sinds donderdag kunnen de inwoners dankzij tien grote noodaggregaten weer normaal water gebruiken.

"De aggregaten wekken net zoveel stroom op als 750 huishoudens tegelijk verbruiken. Dat is veel vermogen en om die reden hebben we ook niet standaard zulke grote aggregaten achter de hand", zei het waterschap over waarom het tot donderdag duurde om de problemen op te lossen.

Oproep effectief

De oproep om zuinig om te gaan met water leidde volgens het waterschap tot 10 à 20 procent minder water in het riool. Daardoor kwam er minder ongezuiverd afvalwater in de Maas terecht. Met het drinkwater is niets mis geweest tijdens de stroomstoring.

