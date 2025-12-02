Gooit Den Haag Moerdijk voor de bus? Ministerie heeft 'geen commentaar'

Voor de inwoners van Moerdijk was het de zoveelste verrassing: zowel de provincie Noord-Brabant als het Rijk stellen de beslissing om het dorp wel of niet op te heffen, uit. Is er dan geen enkele afstemming geweest toen het college op 11 november deze grote stap aankondigde in een speciale bijeenkomst voor bewoners? Dat lijkt logisch, maar niet alle partijen zijn tegenover Omroep Brabant transparant over de gang van zaken.

Maandag meldde minister Hermans in een persmoment op het gemeentehuis van Moerdijk pas in juni een beslissing over de toekomst van het dorp te kunnen nemen. Eerder pleitte ook gedeputeerde Dirken voor uitstel van enkele maanden. Dit tegen de uitdrukkelijke wens en verwachting van het college van Moerdijk in, dat op 11 november aangaf graag snel duidelijkheid te willen.

Op de hoogte

Je zou verwachten dat er over zo’n groot besluit afstemming is geweest tussen de drie betrokken partijen. Want waarom zou de gemeente een beslissing als het opheffen van een dorp aankondigen, als nog niet zeker is of Rijk en provincie hen wel steunen?

Dat er overleg is geweest, is duidelijk. De provincie liet na vragen van Omroep Brabant weten dat ze op de hoogte waren van de mededeling die het college op die dinsdagavond deed: “De provincie wist in grote lijn van het voorgenomen standpunt van het college van Moerdijk”, aldus een woordvoerder. Ook de betrokken ministeries melden dat ze ‘wisten dat de gemeente zich uit zou spreken’.

‘Zijn nog niet zover’

De vraag die dan overblijft, is: waren ze het met dit besluit eens? Want zonder de zekerheid dat de andere partners meegaan in de wens het dorp op te heffen, zou het college zich misschien ook wat terughoudender opstellen tegenover de meer dan 1100 inwoners van Moerdijk.

De provincie is duidelijk in haar antwoord op die vraag: nee, ze wilden deze conclusie nog niet trekken. Een woordvoerder: “De provincie heeft aangegeven dat het nog niet zover was om een ontwikkelrichting te kiezen.” De betrokken ministeries willen niet ingaan op de vraag of ze het voornemen van het college steunden. “Hier houden we het even bij op dit moment”, is de reactie.