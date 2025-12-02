Neergestoken vrouw (83) overleden, geen direct verband met steekpartij

De vrouw van 83 die in september in haar huis in Geldrop door haar man zou zijn neergestoken, is onlangs overleden. Dit werd woensdagmorgen bekend bij de rechtbank in Den Bosch. Daar werd ook duidelijk dat de vrouw niet is overleden aan de verwondingen die ze opliep bij de steekpartij. Het was de eerste niet- inhoudelijke zitting met Hans M. als verdachte. Hij is de even oude echtgenoot van het slachtoffer, die direct na de melding van de steekpartij werd aangehouden.

De man was om medische redenen niet aanwezig. Vlak voor haar dood, op 19 november, heeft hij van haar een ‘mooie brief’ gekregen. Dit vertelde zijn advocate tijdens de korte zitting. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er geen ‘causaal verband’ tussen de echtelijke ruzie in de woning aan de Winnensland en haar overlijden. De verdachte zal dan ook niet voor haar dood worden vervolgd. “Het letsel van het slachtoffer viel redelijk mee en ze was fysiek best wel opgeknapt na wat er was gebeurd”, zo verklaarde de officier van justitie. Over de aanleiding van de echtelijke ruzie werd woensdag niets bekend. In de rechtszaal zaten onder anderen de zoon en dochter van het echtpaar.

Mogelijk volledig ontoerekeningsvatbaar

Het is de vraag of de 83-jarige man uit Geldrop zelfs een straf kan worden opgelegd, zo liet het OM doorschemeren. Hij zou in de nacht van 3 op 4 september met een mes op haar hebben ingestoken. Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij haar keel heeft dichtgeknepen. De officier van justitie liet woensdag weten dat de kans groot is dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard.

Het lijkt erop dat hem door zijn fysieke en mentale toestand niet kan worden verweten wat hij zijn vrouw zou hebben aangedaan. M. heeft na de steekpartij eerst in het ziekenhuis voor gevangenen in Scheveningen gelegen. Sinds enige tijd verblijft hij in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum van de PI in Vught. Hier worden gedetineerden met ernstige psychische problemen ondergebracht. Er is sinds zijn arrestatie nauwelijks contact met hem geweest. Hij is kwetsbaar en ziek, zo vertelden de officier van justitie en zijn advocaat. Er wordt getwijfeld of hij gezien zijn toestand ‘iets zinnigs kan zeggen.’ Toch gaat de politie hem binnenkort verhoren.

Volgens zijn advocate heeft haar cliënt ‘veel verdriet’ om het overlijden van zijn vrouw. Ook, omdat hij geen afscheid van haar heeft kunnen nemen. De brief die hij van haar kreeg, heeft hem wel ‘wat troost’ gegeven, zo vertelde de raadsvrouw ook. Ze meldde verder dat de man herstellende is van een hersenbloeding en er ‘fysiek en mentaal’ doorheen zit: “Hij heeft veel spijt en begrijpt niet wat er allemaal is gebeurd.” Hoe werd er in de buurt gereageerd?

Buurtbewoners gaven aan niet te begrijpen dat het die nacht in september zo uit de hand is gelopen. Ze noemden later op de dag van de steekpartij het stel een liefdevol echtpaar, dat geregeld hand in hand over straat liep. Een aantal omwonenden hoorde tegen drie uur ‘s nachts geschreeuw uit de seniorenwoning. Ze gingen naar buiten toen ze iemand om hulp hoorden roepen en ze belden 112. De hulpdiensten kwamen direct massaal in actie. De rechtszaak wordt op 11 februari voortgezet. Volgens de rechter en het OM zullen er nog veel onderzoeken nodig zijn.

