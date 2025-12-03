Dodelijk ongeluk bij onbewaakte spoorwegovergang: risico's waren bekend

ProRail, de gemeente Drimmelen en spoorwegonderneming DB Cargo wisten van de veiligheidsrisico’s bij de onbewaakte spoorwegovergang in Hooge Zwaluwe. Maar het bleef onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk was, daardoor greep niemand in. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Zij deed onderzoek nadat de 25-jarige treinmachinist Lars om het leven kwam bij een ongeluk op het spoor.

Hoewel de betrokken partijen min of meer wisten dat de situatie op het traject Lage Zwaluwe - Oosterhout Weststad niet ideaal was , werd er niks aan gedaan. Dat kwam vooral door ecologische en financiële afwegingen. Daarnaast was er weinig overleg tussen de gemeenten Oosterhout, Drimmelen en ProRail.

De Onderzoeksraad startte in oktober een onderzoek naar hoe het ongeval kon gebeuren. Hieruit blijkt dat verschillende partijen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de overweg, maar dat onduidelijk is wie precies waarvoor verantwoordelijk is.

Op 28 augustus 2024 botste een goederentrein op de overweg Zanddijk in Hooge Zwaluwe op een overstekende vrachtwagen. De machinist kwam om het leven. Een van zijn collega’s raakte gewond.

Vrachtwagenchauffeur verwachtte geen trein

Bij de aanrijding in augustus reed een vrachtwagenchauffeur de overweg op terwijl de goederentrein op langzame snelheid dichterbij kwam. Machinist Lars gaf drie keer een waarschuwingssignaal, maar de chauffeur zag de trein pas toen hij al op het spoor stond.

Volgens het onderzoek verwachtte de vrachtwagenchauffeur, net als andere weggebruikers, geen trein omdat er op dit traject niet vaak een trein rijdt.

Door begroeiing kreeg hij daarnaast de indruk dat het spoor niet in gebruik was. De chauffeur had niet de volle focus op een eventueel naderende trein, omdat hij zijn aandacht ook moest richten op de versmalling van de overweg en mogelijke tegenliggers.

Meer risico door plek op de trein

Lars bestuurde de trein radiografisch. Daardoor hoefde hij de trein niet vanuit de cabine te bedienen en kon dat op afstand. Op het moment van de aanrijding stond hij voor op de locomotief. Door onduidelijke instructies van de spoorwegonderneming DB Cargo dachten machinisten dat dit mocht. Ze hadden op deze manier wel beter zicht op de weg, maar liepen veel meer risico.

Welke maatregelen worden er genomen?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail duidelijke keuzes moeten maken om de veiligheid voor machinisten en weggebruikers te verbeteren.

Is het te duur om een onbeveiligde overweg om te bouwen tot een beveiligde overweg? Dan moet ProRail kijken naar andere manieren van beveiliging. Als dat niet haalbaar is, moet ProRail overwegen om de overweg op te heffen of het hele traject te sluiten.

ProRail en DB Cargo namen zelf na het ongeluk enkele maatregelen. De zichtlijnen zijn ondertussen verbeterd. Machinisten mogen van DB Cargo Nederland niet meer radiografisch rijden op hoofdspoorwegen met een maximale snelheid van dertig kilometer per uur.