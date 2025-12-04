Janus van Wesenbeeck kan met kerst thuis Netflixen

Janus van Wesenbeeck (63) mag de kerst bij zijn familie doorbrengen. In de rechtbank in Den Bosch werd besloten dat hij en zijn kompaan, Robert van V. (64), vrijdag voorlopig worden vrijgelaten. Beide Eindhovenaren worden verdacht van de smokkel van 540 kilo cocaïne in 2020.

Breed lachend en zwaaiend verliet Janus dan ook de zaal deze donderdagmorgen. Bij de vorige tussentijdse zitting, in oktober, deed hij dat ook, maar toen als afscheid aan zijn familie. Nu was het een ‘tot morgen’, want vrijdagmiddag om twaalf uur zwaaien de deuren van de PI in Grave voor hem open.

Zijn advocaat had in een lang pleidooi aangevoerd dat het niet goed gaat met Janus. Hij heeft slokdarmkanker gehad en hij heeft een maagband. Hij is al twintig kilo afgevallen en krijgt niet de goede zorg in de gevangenis. Ook krijgt hij niet het juiste eiwitrijke dieet, vertelde Janus zelf.

De verdenkingen van drugssmokkel blijven wel staan, ondanks de vrijlating. Sterker nog, die werden zelfs uitgebreid. Bij de vorige zitting was er sprake van smokkel met een connectie richting Turkije. Nu werden veel meer landen genoemd als Noorwegen, Paraguay en Spanje. Maar wat er precies gesmokkeld is en hoeveel is in deze fase nog onduidelijk. Justitie weet echter zeker dat de versleutelde berichten over allerlei deals door beide heren zijn verstuurd, maar zij ontkennen dat in alle toonaarden.

Persoonlijk belang krijgt voorrang

Wat wel duidelijk werd, is dat de behandeling van de zaak nog lang gaat duren. En daarom vond de rechter het persoonlijke belang van beide heren voorgaan. Ze worden geschorst, zoals dat heet, maar moeten zich wel melden als de rechtszaak eindelijk plaatsvindt. Ze mogen ondertussen geen contact hebben met elkaar.