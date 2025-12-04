Janus van Wesenbeeck kan met kerst thuis Netflixen
Janus van Wesenbeeck (63) mag de kerst bij zijn familie doorbrengen. In de rechtbank in Den Bosch werd besloten dat hij en zijn kompaan, Robert van V. (64), vrijdag voorlopig worden vrijgelaten. Beide Eindhovenaren worden verdacht van de smokkel van 540 kilo cocaïne in 2020.
Breed lachend en zwaaiend verliet Janus dan ook de zaal deze donderdagmorgen. Bij de vorige tussentijdse zitting, in oktober, deed hij dat ook, maar toen als afscheid aan zijn familie. Nu was het een ‘tot morgen’, want vrijdagmiddag om twaalf uur zwaaien de deuren van de PI in Grave voor hem open.
Zijn advocaat had in een lang pleidooi aangevoerd dat het niet goed gaat met Janus. Hij heeft slokdarmkanker gehad en hij heeft een maagband. Hij is al twintig kilo afgevallen en krijgt niet de goede zorg in de gevangenis. Ook krijgt hij niet het juiste eiwitrijke dieet, vertelde Janus zelf.
De verdenkingen van drugssmokkel blijven wel staan, ondanks de vrijlating. Sterker nog, die werden zelfs uitgebreid. Bij de vorige zitting was er sprake van smokkel met een connectie richting Turkije. Nu werden veel meer landen genoemd als Noorwegen, Paraguay en Spanje. Maar wat er precies gesmokkeld is en hoeveel is in deze fase nog onduidelijk. Justitie weet echter zeker dat de versleutelde berichten over allerlei deals door beide heren zijn verstuurd, maar zij ontkennen dat in alle toonaarden.
Persoonlijk belang krijgt voorrang
Wat wel duidelijk werd, is dat de behandeling van de zaak nog lang gaat duren. En daarom vond de rechter het persoonlijke belang van beide heren voorgaan. Ze worden geschorst, zoals dat heet, maar moeten zich wel melden als de rechtszaak eindelijk plaatsvindt. Ze mogen ondertussen geen contact hebben met elkaar.
Janus en Robert ontkenden opnieuw in alle toonaarden dat ze bij de smokkel van wat dan ook betrokken zijn. Ze zijn niet meer op het criminele pad, vertelden ze, en leidden beiden een rustig bestaan, na vele celstraffen. Zo zat Janus van Wesenbeeck in totaal al ruim twintig jaar van zijn leven in de cel.
Van Wesenbeeck zit sinds 2 juli vast. Hij werd aangehouden toen hij met zijn vriendin naar het gemeentehuis in Eindhoven was geweest om zijn paspoort te verlengen. Voor drugshandel in 2020 leek dat een overhaaste arrestatie, maar mogelijk speelde daarbij mee dat Janus op een dodenlijst zou staan. Het verhaal ging dat een Eindhovense rivaal iemand zou hebben ingeschakeld om Van Wesenbeeck uit de weg te ruimen.
De advocaat van Janus hekelde opnieuw het feit dat Van Wesenbeeck een bekende Nederlander is geworden door de Netflix-serie Undercover, die op zijn leven zou zijn gebaseerd. Van Wesenbeeck is daar zo boos over dat hij inmiddels Netflix voor tientallen miljoenen heeft aangeklaagd. Janus geeft toe dat hij in drugs heeft gehandeld, maar hij is het er niet mee eens dat hij wordt afgeschilderd als brute seriemoordenaar en mensenhandelaar.
De vorige keer vertelde de advocaat dat mensen continu met hem op de foto willen. Volgens zijn advocaat kreeg Van Wesenbeeck een Jumbo-petje op in het huis van bewaring als verwijzing naar Frank Lammers die hem speelde in Undercover. De bewaarders wilden zo met hem op de foto.
Maar dat zal Janus morgen even een zorg zijn. Hij is dolblij dat hij weer naar zijn vrouw en kinderen kan en naar zijn zieke moeder. En dus verliet hij zwaaiend en blij de rechtszaal.
