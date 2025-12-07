Enorme distributiecentra onvermijdelijk, maar dit kun je er ook mee doen

Komende week wordt in Moerdijk een enorm distributiecentrum in gebruik genomen. Het zal zeker niet het laatste zijn. Volgens Jan Fransoo, hoogleraar Operations en Logistiek Management aan Tilburg University, zullen er in de toekomst alleen nog maar meer distributiecentra nodig zijn.

Fransoo beseft dat zulke logistieke reuzen voor veel mensen een doorn in het oog zijn. In Brabant staan er al diverse. Inwoners van de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen voeren al lang actie tegen plannen voor zo’n kolos bij hun in de buurt. Fransoo pleit er daarom voor om deze 'dozen' beter in te passen in de omgeving en om de bedrijfspanden op een slimme manier te combineren met wonen.

Waarom zijn er meer distributiecentra nodig?

"Dat komt omdat we steeds meer online spullen kopen. De voorraden die voorheen in de winkels lagen, zijn nu opgeslagen in distributiecentra. Wie zijn bestelling binnen 24 uur wil hebben, moet accepteren dat de voorraad dichtbij ligt. Anders duurt de levering langer of komen er meer vrachtwagens de weg op, wat leidt tot meer files en meer uitstoot."

Worden distributiecentra steeds groter, of is het nieuwe XXL-centrum in Moerdijk een uitzondering?

"Tussen 2010 en 2023 werden de gebouwen steeds groter. Door de druk om sneller te leveren, worden ze nu juist kleiner. De afgelopen twee jaar zijn er, met uitzondering van Moerdijk, bijna geen XXL-centra meer gebouwd. Toch blijft er over het geheel genomen een groeiende vraag naar meer capaciteit. Bedrijven willen grotere buffers achter de hand hebben vanwege de huidige geopolitieke onzekerheid. Voorbeelden zijn de problemen in het Suezkanaal en spanningen rond China. Tussen 2010 en 2020 is hierdoor de hoeveelheid voorraad al verdubbeld."

Hoe ziet de toekomst van distributiecentra eruit?

"We moeten beter nadenken over hoe we deze gebouwen in het landschap gaan inpassen. Lelijke dozen zijn niet meer van deze tijd. De sector werkt hier al aan. DSV op Moerdijk maar ook Rhenus in Tilburg zijn hier goede voorbeelden van. Daarnaast zou je aan de rand van steden logistiek kunnen gaan combineren met wonen. Appartementen kunnen prima tegen de achterwand van een distributiecentrum worden gebouwd.”

“Aan de achterkant komen meestal geen vrachtwagens. Bovendien kunnen zonnepanelen op het dak zorgen voor de stroomvoorziening. Het probleem is dat de huidige bestemmingsplannen hier niet in voorzien. We zullen daarom moeten nadenken om gemengd wonen en lichte industrie naast elkaar mogelijk te maken.”