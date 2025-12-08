Bommelding station Eindhoven: dit doet NS en deze straf wacht de verdachte

Het centraal station in Eindhoven werd zondagavond deels ontruimd om een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat er een bom in zijn rugtas zat, maar daar bleek niks gevaarlijks in te zitten. Wat is de rol van de NS bij dit soort meldingen en wat gebeurt er met de verdachte?

Zodra een NS-medewerker iets verdachts opmerkt, wordt dit meteen gemeld bij de interne veiligheidscentrale. "De veiligheidscentrale schakelt dan via een speciale lijn de politie in", vertelt Oscar van Elferen, woordvoerder van de NS. "Reizigers die een verdacht object zien, kunnen via WhatsApp een melding maken. Op basis van de melding schatten wij in of we de politie op moeten roepen. Natuurlijk kunnen reizigers ook meteen 112 bellen." De politie bepaalt wat er na een melding op het station moet gebeuren. "Wij volgen altijd hun instructies op", zegt Van Elferen. "In veel gevallen komt er een speciale dienst naar de plek van de melding toe." Zo was er zondagavond in Eindhoven een agent van het Team Explosieven Veiligheid (TEV) aanwezig. "Ons Veiligheid & Service-team staat klaar om de politie te assisteren als dat nodig is", vervolgt Van Elferen. "Wat het team dan precies moet doen, hangt af van de situatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de politie vraagt om het treinverkeer stil te leggen, de ingang te sluiten of een gedeelte af te zetten met afzetlint. Of een station ontruimd moet worden, ligt ook aan de melding."