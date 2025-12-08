Bommelding station Eindhoven: dit doet NS en deze straf wacht de verdachte
Het centraal station in Eindhoven werd zondagavond deels ontruimd om een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat er een bom in zijn rugtas zat, maar daar bleek niks gevaarlijks in te zitten. Wat is de rol van de NS bij dit soort meldingen en wat gebeurt er met de verdachte?
Zodra een NS-medewerker iets verdachts opmerkt, wordt dit meteen gemeld bij de interne veiligheidscentrale. "De veiligheidscentrale schakelt dan via een speciale lijn de politie in", vertelt Oscar van Elferen, woordvoerder van de NS. "Reizigers die een verdacht object zien, kunnen via WhatsApp een melding maken. Op basis van de melding schatten wij in of we de politie op moeten roepen. Natuurlijk kunnen reizigers ook meteen 112 bellen."
De politie bepaalt wat er na een melding op het station moet gebeuren. "Wij volgen altijd hun instructies op", zegt Van Elferen. "In veel gevallen komt er een speciale dienst naar de plek van de melding toe." Zo was er zondagavond in Eindhoven een agent van het Team Explosieven Veiligheid (TEV) aanwezig.
"Ons Veiligheid & Service-team staat klaar om de politie te assisteren als dat nodig is", vervolgt Van Elferen. "Wat het team dan precies moet doen, hangt af van de situatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de politie vraagt om het treinverkeer stil te leggen, de ingang te sluiten of een gedeelte af te zetten met afzetlint. Of een station ontruimd moet worden, ligt ook aan de melding."
Wat gebeurt er met de verdachte?
De verdachte van de bommelding in Eindhoven werd al snel aangehouden en zit maandag nog steeds vast. Normaal gesproken wordt een verdachte weer vrijgelaten als hij of zij niet meer nodig is voor onderzoek. Dat kan dezelfde dag zijn of na een nachtje cel. Mocht justitie denken dat iemand een gevaar is voor de samenleving, kan besloten worden de verdachte langer vast te houden.
Wat is de straf als je een valse bommelding doet?
Het doen van een valse bommelding valt onder artikel 142a van het Nederlands strafrecht. Je kan voor zo'n valse bommelding wel vier jaar cel krijgen en een boete tot 25.750 euro.
Het is voor het Openbaar Ministerie heel lastig om te zeggen wat voor straf geëist wordt, maar de maximale straf wordt bijna nooit opgelegd. "Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van bedreiging met een terroristisch misdrijf, dan zijn de straffen die geëist worden doorgaans forser", legde Bart Vaessen, woordvoerder van het Openbaar Ministerie, eerder aan Omroep Brabant uit. Dat komt bijna nooit voor, vaker gaat het om foute grappen of verwarde mensen.
Er wordt ook gekeken naar de persoonlijke omstandigheden: doet iemand dit voor de eerste keer of is de verdachte al vaker in aanraking geweest met justitie? Wat uiteindelijk de straf wordt, is aan de rechter.
In een recente zaak kreeg een man uit Amersfoort zes weken gevangenisstraf voor het doen van een valse bommelding. Hij zei tegen een andere treinreiziger dat er een bom in de trein zat, wat niet waar bleek te zijn. Diegene zocht contact met het NS-alarmnummer, waarna de man werd opgepakt door de Dienst Speciale Interventies en politie.
In 2021 moest een man vier maanden de cel in omdat hij in een trein in Amsterdam riep dat hij een bom bij zich had en die zou laten ontploffen.