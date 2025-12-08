Dit is de afdeling waar Corné H. zat: gezellig samen lunchen en sporten
Corné H. (29) gijzelde vrijdag drie werknemers in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de gevangenis in Vught. Onder bedreiging van een mesje hield hij aanvankelijk drie en later twee medewerkers vast. Maar hoe kwam hij aan dat mes en liep hij vrij op de afdeling rond?
Vught telt 270 plekken voor psychiatrische patiënten, verdeeld over Unit 2 en Unit 3. Corné H. werd verpleegd in Unit 3 van het PPC en binnen die unit zijn weer verschillende afdelingen qua zwaarte. Tijdens een open dag werd naast de EBI (Unit 5) ook deze afdeling getoond aan de landelijke pers. In een speciale podcast vertelt Cor Bouma meer over deze psychiatrische afdeling.
In 3D zitten de patiënten met de meest zware stoornissen, die geen enkele vrijheid kennen. Zij zitten vrijwel de hele dag in hun cel en mogen alleen met de zwaarste beveiliging even naar een andere cel om bijvoorbeeld even op een hometrainer te zitten. Overleg met een behandelaar gebeurt achter glas. Volgens een woordvoerder van de PI Vught zat Corné H. in ieder geval niet op deze zwaarste afdeling.
Maar er zijn ook afdelingen waar het regime veel lichter is en waarschijnlijk zat Corné H. daar. Die afdelingen kennen cellen, zoals in een normale gevangenis, maar aan het einde van de gang is een gemeenschappelijke ruimte. Daar is een woonkamer ingericht met bankstellen, tv, aquarium en bijvoorbeeld een biljarttafel. Verder is er een keuken waar patiënten mogen koken en is er een grote, gezamenlijke eettafel. Buiten is een grote luchtplaats, waar ook gesport kan worden.
Overdag en vaak ook ’s avonds mogen de patiënten gebruikmaken van de gemeenschappelijke ruimte. Tussen de middag wordt er gezamenlijk geluncht. Het zou goed kunnen dat Corné de hand heeft weten te leggen op een aardappelschilmesje uit de keuken om de medewerkers te gijzelen. Maar tot nog wil niemand van de PI Vught daar iets over zeggen.
In het PPC zitten mensen met allerlei stoornissen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die een gruwelijke moord hebben gepleegd of uit het niets gingen insteken op een ander. Het PPC is voor hen de eerste stop na hun misdrijf. Hier worden ze met bijvoorbeeld medicatie weer gestabiliseerd. In het PPC werkt dan ook heel ander personeel dan in de reguliere gevangenis, zoals psychologen, psychiaters en verplegers.
Corné H. zat er in ieder geval niet op zijn plek. Hij is een passant, maar de rechter heeft bevolen dat hij in een zwaar beveiligde tbs-kliniek moet komen. Maar daar is geen plek, bevestigt zijn advocaat. En dus zat hij nog op een afdeling waar hij niet thuishoort. Hij werd veroordeeld tot tbs omdat hij in maart 2024 vier mensen gijzelde in een café in Ede. Tijdens de rechtszaak bleek dat dat eigenlijk een noodkreet van H. was. Hij wilde de juiste hulp. En het zou zomaar kunnen dat de gijzeling in Vught ook zo’n noodkreet was.
Voorlopig zit Corné H. in afzondering, werd maandag bekend.
