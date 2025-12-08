Dit is de afdeling waar Corné H. zat: gezellig samen lunchen en sporten

Corné H. (29) gijzelde vrijdag drie werknemers in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de gevangenis in Vught. Onder bedreiging van een mesje hield hij aanvankelijk drie en later twee medewerkers vast. Maar hoe kwam hij aan dat mes en liep hij vrij op de afdeling rond?

Vught telt 270 plekken voor psychiatrische patiënten, verdeeld over Unit 2 en Unit 3. Corné H. werd verpleegd in Unit 3 van het PPC en binnen die unit zijn weer verschillende afdelingen qua zwaarte. Tijdens een open dag werd naast de EBI (Unit 5) ook deze afdeling getoond aan de landelijke pers. In een speciale podcast vertelt Cor Bouma meer over deze psychiatrische afdeling.

In 3D zitten de patiënten met de meest zware stoornissen, die geen enkele vrijheid kennen. Zij zitten vrijwel de hele dag in hun cel en mogen alleen met de zwaarste beveiliging even naar een andere cel om bijvoorbeeld even op een hometrainer te zitten. Overleg met een behandelaar gebeurt achter glas. Volgens een woordvoerder van de PI Vught zat Corné H. in ieder geval niet op deze zwaarste afdeling.

Maar er zijn ook afdelingen waar het regime veel lichter is en waarschijnlijk zat Corné H. daar. Die afdelingen kennen cellen, zoals in een normale gevangenis, maar aan het einde van de gang is een gemeenschappelijke ruimte. Daar is een woonkamer ingericht met bankstellen, tv, aquarium en bijvoorbeeld een biljarttafel. Verder is er een keuken waar patiënten mogen koken en is er een grote, gezamenlijke eettafel. Buiten is een grote luchtplaats, waar ook gesport kan worden.