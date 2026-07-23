Geen vrachtwagens over Merwedebrug: dit zijn andere knelpunten in Brabant

De Merwedebrug is niet stevig genoeg en is daarom afgesloten voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat (RWS) luidde eerder al de noodklok: veel verouderde bruggen moeten dringend worden vernieuwd. Hoe zit dat met andere bruggen in Brabant?

Sinds zaterdag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug tussen Sleeuwijk en Gorinchem rijden. Rijkswaterstaat nam die maatregel nadat uit onderzoek bleek dat delen van de stalen constructie minder sterk zijn dan eerder gedacht. Ook tien jaar geleden werd de brug al tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer.

Uitgestelde werkzaamheden Met uitgestelde werkzaamheden wordt bedoeld: locaties waar onderhoud nodig is, maar de werkzaamheden nog niet kunnen worden gepland in de komende drie jaar. De redenen: te weinig geld, niet genoeg personeel of het komt niet uit door andere projecten.

Het zuiden van Nederland (Brabant en Limburg) is de regio waar het meest moet gebeuren, blijkt uit kaarten die RWS in december publiceerde. Dit gaat niet alleen om bruggen, maar ook om wegen en sluizen. De locaties zijn opgedeeld in meerdere categorieën: plekken waar voorlopig niet wordt gewerkt, waar wél wordt gewerkt en locaties waar al maatregelen gelden.

Een andere plek die toe is aan onderhoud is de Oosterhoutse Brug bij de A27 bij Oosterhout. Uit eerdere inspecties bleek dat die brug zwak is. “We hebben gezien dat de staalconstructie binnen in deze brug wat kwetsbaarder is en dat er makkelijk scheurtjes kunnen ontstaan”, zei woordvoerder Suzanne Maas van Rijkswaterstaat eerder tegen Omroep Brabant.

Ook opvallend, want in april vorig jaar zei de minister van Intrastructuur en Waterstaat nog dat onderhoud bij die brug prioriteit had vanwege de kwetsbaarheid. Dat geldt ook voor de Cadettencamp-brug (op de A27 bij Breda) en het Spoorviaduct (op de A67 bij Geldrop).

Gepland onderhoud

Dan is er ook onderhoud dat al wél is gepland voor 2026. Op deze plekken gaan we dus werkzaamheden zien, maar wanneer dat precies is, is nog onduidelijk. Het gaat om in totaal ongeveer dertig locaties waarbij we de impact van het onderhoud wel zullen merken, zoals de Moerdijkbrug en het viaduct Heusdenhout (bij Breda).

Er zijn ook nog projecten die in 2024 op pauze zijn gezet en die voorlopig in de wachtstand blijven staan. Het gaat onder andere om de verbreding van de A2 tussen knooppunt Deil en Vught, de innovatiestrook (een soort experimentele uitvoegstrook) op de A67 tussen Leenderheide en Geldrop, en de verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg.

Naast de Merwedebrug zijn er ook andere plekken waar waarschuwingen gelden of maatregelen zijn genomen. Bruggen zijn zo oud dat er bijvoorbeeld geen zware auto's of vrachtwagens meer overheen mogen, uit angst voor gevaarlijke situaties. In onze provincie geldt zo’n waarschuwing bijvoorbeeld voor de bruggen over het Wilhelminakanaal bij Tilburg en de Salesdreefbrug bij Terheijden.