'Het deed iedereen goed': neergestoken leerling weer even op school

De leerling die maandag neergestoken werd op zijn school in Oss, heeft daar een dag later weer even zijn gezicht laten zien. "Ik denk dat het voor iedereen een geruststellend gevoel gaf dat hij weer even op school was", zegt Jos van Kessel, bestuursvoorzitter van het Koning Willem I College.

Voor leerlingen en leraren was er dinsdag slachtofferhulp beschikbaar op het Koning Willem I College in Oss. "In de lessen is er ook stilgestaan bij de steekpartij op school ", vertelt Van Kessel.

'Naar omstandigheden best goed'

"Dat het slachtoffer zelf samen met zijn moeder naar school kwam, heeft iedereen goed gedaan", zegt de bestuursvoorzitter. "Iedereen kon met eigen ogen zien dat het, gezien de omstandigheden, best goed gaat met hem."

"Ondanks dat het een geslaagd bezoek was, blijft de jongen voorlopig even thuis om bij te komen, zowel fysiek als mentaal", laat Van Kessel ook weten.

Ontdaan

Het deed ook leraren goed de jongen weer even op school te zien. "Zeker de leraren die er meteen bij waren na de steekpartij. Zij waren maandag erg ontdaan. Dat diezelfde jongen weer zelfstandig door de school loopt, helpt hen enorm."

Volgens medeleerlingen die de ruzie zagen, hadden het slachtoffer en de verdachte ruzie over een gestolen jas. Later die maandagmiddag kon de verdachte (17) in Oss worden aangehouden. Beiden zijn leerlingen van het Koning Willem I College in Oss.